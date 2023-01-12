İstanbulspor, Mahamadou Ba’yı transfer etti

İstanbulspor, son olarak Menemen FK forması giyen Malili orta saha Mahamadou Ba’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinde İstanbulspor, son olarak Menemen FK forması giyen Malili merkez orta saha Mahamadou Ba ile anlaşma sağladı. Serbest oyuncu konumunda bulunan 23 yaşındaki futbolcu 1. Lig, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 50 mücadelede forma şansı bulurken, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp, 1 de asist yaptı.