İstanbulspor, Kerem Şen’i kiralık olarak kadrosuna kattı

İstanbulspor, Trabzonspor’da oynayan 20 yaşındaki futbolcu Kerem Şen’in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İstanbulspor, Trabzonspor’dan orta saha oyuncusu Kerem Şen’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kerem Şen’in 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya varmıştır. Kerem Şen’e İstanbulspor Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi.