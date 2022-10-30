İstanbulspor ile 100. maçına çıkan Oğuzhan Berber’e plaket verildi

İstanbulsporlu futbolcu Oğuzhan Berber’e, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-siyahlı forma ile 100. maçına çıktığı için plaket verildi.

İstanbulspor’un Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki Fenerbahçe maçı öncesinde Oğuzhan Berber’e plaket verildi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Antalyaspor karşılaşması ile sarı-siyahlı forma ile 100. maçına çıkan Berber’e plaketini İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Kulüp Genel Menajeri Eren Mert takdim edildi.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe müsabakasıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de 11. maçında görev aldı.