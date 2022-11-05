İstanbulspor: “Giresunspor maçı hakemlerine hakkımızı helal etmiyoruz”

İstanbulspor Kulübü, Giresunspor maçında verilen kırmızı kart ile ilgili maçın hakemi Sarper Barış Saka ve ekibine tepki göstererek, “Antalyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine hakkımızı helal etmediğimiz gibi Giresunspor ile de deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerinin yer aldığı açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Giresunspor’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan sarı-siyahlılar, gösterilen hakem yönetimine maçın ardından tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Süper Lig’in 13. Haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynadığımız maçın orta hakemi ve dördündü hakeminin görüş alanında olan şiddetli itmeye faul verilmeyip, saniyeler sonra gelişen pozisyonda ikili mücadelede tutmaya ikinci sarı kart ile kırmızı kart gösterilmesi, maçın sonunda ise bu kez benzer bir pozisyona faul dahi vermeyerek penaltımızı görmezden gelinmesin karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki etmiştir.

Önceki haftalarda da ifade ettiğimiz gibi sahada oyunu güzelleştirmek için mücadelesini sürdüren futbol takımımızın oyuncularının ve teknik heyetimizin emeğinin karşılığını alamamasına yol açan bu tutarsız ve fahiş hataların devam ettiğini görüyoruz. Antalyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine hakkımızı helal etmediğimiz gibi Giresunspor ile de deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine hakkımızı helal etmiyoruz” denildi.