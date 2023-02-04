İstanbulspor, Florian Loshaj’ı kadrosuna kattı

İstanbulspor, Kosovalı futbolcu Florian Loshaj ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden İstanbulspor, bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Bu kapsamda sarı-siyahlılar, Kosovalı futbolcu Florian Loshaj’ı transfer etti. Sarı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Florian Loshaj, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 4,5 yıllık sözleşmeye imzasını attı" denildi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Polonya ekibi Cracovia ile 16 resmi maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.