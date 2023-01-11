İstanbulspor, Emeka Eze’yi kadrosuna kattı

İstanbulspor, Eyüpspor forması giyen Nijeryalı Emeka Eze’yi kadrosuna kattığını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Eyüpspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Emeka Eze’yi kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. 26 yaşındaki forvet Eyüpspor formasıyla Spor Toto 1. Lig’de 18 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist katkısı sağladı.