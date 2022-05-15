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İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda, 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi V. Pereira’yı 3-2’lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.
İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda, 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi V. Pereira’yı 3-2’lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.
Spor 15.05.2022, 17:58
İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda, 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi V. Pereira’yı 3-2’lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.