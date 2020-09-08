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İstanbul’da ana tablo zamanı

TTF İSTANBUL TENİS MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN TEB BNP PARİBAS TENNİS CHAMPİONSHİP İSTANBUL’DA ANA TABLO HEYECANI BUGÜN BAŞLIYOR.

Spor 08.09.2020, 10:15
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İstanbul’da ana tablo zamanı

TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da ana tablo heyecanı bugün başlıyor.

32 sporcunun şampiyonluk mücadelesi vereceği tekler ana tablosunda iki kez Grand Slam şampiyonu Svetlana Kuznetsova 1 numaralı seri başı olarak mücadele edecek. Turnuvanın 2 numaralı seri başı ise mevcut dünya 48 numarası Rebecca Peterson. 1 ve 2 numaralı seri başı ikili, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da yolculuklarına ilk turu bay geçerek son 16’dan başlayacaklar.

Tekler ana tablosunda aynı zamanda üç de milli raketimiz yer alacak. Daha önce İstanbul Cup şampiyonluğu da yaşayarak tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Çağla Büyükakçay, ilk turda Fransız tenisinin önemli isimlerinden Caroline Garcia ile kozlarını paylaşacak. Ana tabloda Çağla gibi wild card ile yer alan Pemra Özgen, Margarita Gasparyan ve 20 yaşındaki Berfu Cengiz ise Polona Hercog karşısında tur mücadelesi verecek.

Çiftlerde de heyecan başlıyor

TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde çiftler ana tablosu da bugün başlıyor. Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk ikilisinin 1 numaralı seri başı olduğu çiftlerde, Ellen Perez/Storm Sanders ortaklığı ise 2 numaralı seri başı olarak yer alacaklar.

Turnuvaya wild card ile katılan milli sporcu Başak Eraydın, yine turnuvaya wild card ile katılmış olan Kanadalı dünya eski 5 numarası Eugenie Bouchard ile ortaklık kuracak ve şampiyonluk mücadelesi verecek. Çiftlerde ayrıca Ayla Aksu/İpek Öz ikilisi de ülkemizi wild card ile temsil edecekler.

8-13 Eylül tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde toprak zeminde gerçekleştirilecek olan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da, turnuvayı şampiyon olarak kapatan isimler teklerde ve çiftlerde dünya sıralamasında 280 puan kazanacak. İstanbul’da teklerde şampiyon olan raket 25 bin dolar kazanırken çiftlerde ise kupaya uzanan taraf 9 bin dolar para ödülünün sahibi olacak. TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da toplam para ödülü ise 225 bin dolar olacak.

En Genç Sporcu Kaja Juvan

25 Kasım 2000 doğumlu, henüz 20 yaşına dahi girmemiş olan Sloven raket Kaja Juvan, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul ana tablosunda korta çıkacak en genç tenisçi olacak. Genç Sloven Kaja, geçtiğimiz yıl Avustralya Açık, Roland Garros ve Amerika Açık’ta korta çıkarak kariyeri adına ilkleri gerçekleştirmişti.

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