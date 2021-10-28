banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

İstanbul’a Dev Proje: Basketbol Gelişim Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaparak gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Spor 28.10.2021, 15:04
İstanbul’a Dev Proje: Basketbol Gelişim Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaparak gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’a dev bir basketbol projesi kazandırmak için çalışmalara hız verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek olan Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaptı.

Bazı programlara katılmak üzere İstanbul’da bulunan Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu TBF’nin İstanbul’daki binasında ziyaret etti. Proje tasarımı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TBF iş birliği ile yapılan ve ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ arasında inşaat anlaşması tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi’nin incelenmesi amacıyla bir araya gelen Kasapoğlu ile Türkoğlu, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan proje için detayları görüştü.

Basketbol Gelişim Merkezi Projesi

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te hizmete girmesi öngörülen Basketbol Gelişim Merkezi Projesi’nde 10 bin kişilik spor salonu yer alacak. Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, milli takımların çalışmalarını yapabileceği milli takım antrenman salonu ve kamp merkezi bulunacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile modern bir otel de yer alacak.

68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, etkinlikler ve organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3