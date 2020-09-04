banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Özel ders talepleri %27 arttı
Özel ders talepleri %27 arttı
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor

İstanbul Tenis Merkezi Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU İSTANBUL TENİS MERKEZİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİ, GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU'NUN KATILIMIYLA İSTİNYE’DE YAPILDI. BAKAN KASAPOĞLU, "BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA ÜLKEMİZİ, SPOR YATIRIMLARIYLA DONATMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.

Spor 04.09.2020, 13:12
2
İstanbul Tenis Merkezi Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nin açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla İstinye’de yapıldı. Bakan Kasapoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi, spor yatırımlarıyla donatmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Tenis Merkezi, bugün açıldı. İstinye’de gerçekleştirilen açılışa, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, D-smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı ve TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi katıldı. Tenis açısından bir miladı yaşadıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “İnsanların yaşam tarzının bir parçası olmasını düşündüğümüz birçok projemiz var. Bunları, düşünce birliği ve aksiyon alarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz alanın, merkezin önceki ve şu anki durumuna bakınca bundan sonra da gerçekleştireceğimiz projeleri düşünüyoruz. Bizler için hem tabloyu hem de yarınlarımız adına umutvari olmayı gerektirecek resmi ortaya koyuyorlar. Bu tablonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Gençlerimizin spora teşvik edilmesi çok önemli”

Ülkede gerçekleşen bu tür yatırımlara sadece devlet desteğinin değil özel sektörün de dahil olması gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Bir tesisi inşa etmek, tamamlamak önemli bir aşama ama ondan sonraki süreçte de bu tesisin her insanımıza, her gencimize erişilebilir kılınması lazım. Bu anlamda bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor. 7-24 hizmet vermesi çok önemli. Biz güçlü bir milletiz ve herkesten daha fazla genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi, spora özendirilmesi bizleri görevi ve bu çok önemli konu. Ülkenin tüm evlatlarının her branşta spora erişimi, toplumun tamamının ilgisine açılması, özendirilmesi, teşvik edilmesi el birliğiyle çözmemiz gereken bir konularımız var” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız sporun ve sporcunun en büyük destekçisi”

Bakan Kasapoğlu, eğitim ve sporun her alanda olduğu gibi burada da iç içe olması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde burslu şekilde okutulmasına yönelik 52 vakıf üniversitesiyle protokol gerçekleştirmiştik. Bunun sonucunu önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu bir başlangıç, daha da ileri gitmemiz lazım. Spor alanlarının içinde eğitime yönelik alanları da inşa etmemiz lazım. Bu çeşitliliği de ortaya koymalıyız. Gerçekleştirdiğimiz protokoller aslında dev adımlar ama bu adımları daha güçlü şekilde aktarmamız lazım. Cumhurbaşkanımız sporun ve sporcunun en büyük destekçisi, dostu. İstanbul’da belediye başkanı olduğu günden itibaren, AK Parti hükümetinde Türkiye’nin tamamını tesislerle donattı” değerlendirmesinde bulundu.

“Ülkemizi spor yatırımlarıyla donatmaya devam edeceğiz”

Ülkede spor yatırımlarının devam edeceğini de dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Bu tesislerin insanımıza erişimi çok önemli yeni adımları gerektiriyor. Erişilebilirlik ve bu kolaylığı sunmak önemli bir misyon ve bunu gerçekleştirmemiz lazım. Ülkemizin mükemmel bir ev sahipliği var. Organizasyonları güzel şekilde birçok ülkeden önde ortaya koyuyoruz. Tesisimiz 8-13 Eylül TEB BNP Paribas organizasyonu ile kapılarını tenisseverlere açacak. Ben inanıyorum ki burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliğiyle gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi sevdireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi, spor yatırımlarıyla donatmaya devam edeceğiz. Bu güzide tesisin dünyadaki önemli tesis merkezlerinden bir tanesi, bir okul, bir eğitim, bir kamp merkezi olarak İstanbulluların, ülkemizin tüm insanlarının kolayca ulaşabileceği spor noktası olarak hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Durmuş: “Dünyanın en iyi merkezlerinden birine sahibiz”

Törende konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, “Bizim inancımıza destek veren bakanımıza inşaatın her aşamasında desteğini bize sağladığı için şükranlarımızı arz ediyorum. TTF olarak genç ve çocuklarımızın dünyanın en iyi sporcusu olabileceği inancı bizde hiç eksilmedi. Tenisin tabana yayılmasını yapmak zorundayız. Uluslararası arenada bizi temsil edebilecek iyi merkezlere ihtiyacımız vardı. Bugün dünyanın en iyi merkezlerinden birine sahibiz. Bu dünya standartlarına kavuşmuş tesise sahip olduğumuz için tekrardan bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Bakanlığımızın ve tenis federasyonunun desteğiyle açılışımız yapıyoruz. 8 eylülde başlayacak TEB BNP Paribas turnuvasının da heyecanını yaşıyoruz. Yıllardır Türkiye Tenis Federasyonu ile aynı hedef ve vizyonu paylaşıyoruz” dedi. D-Smart İcra Kurulu Başkanı Murat Saygı da, “Bu tesisin buraya evrilmiş olmasını görmek, Türkiye’nin yaşadığı değişimi görmek ve buna ön ayak olmak gerçekten muhteşem. Bakanıma ve başkanımıza teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gökhan Mendi ve Murat Saygı’ya plaket takdiminde bulundu. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise Bakan Kasapoğlu’na nostaljik bir raket takdim etti. Tören sonunda kortları gezen Bakan Kasapoğlu, Cengiz Durmuş ile tenis oynadı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25