İstanbul Sinopspor şampiyon oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden İstanbul Sinopspor, grubunu şampiyon olarak tamamlayarak Play-off’a yükseldi. Maç sonu büyük coşku yaşayan İstanbul Sinopsporlular, şampiyonluk coşkusunu davul-zurna eşliğinde doyasıya yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup 17. haftasında İstanbul Sinopspor, Bağcılar Mahmutbey Stadyumu’nda 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. Maçtan 5-0 üstün ayrılan İstanbul Sinopspor puanını 41’e yükselterek son karşılaşmalar öncesi şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular, şampiyonluk sevincini taraftarları ile paylaştı. Kulüp Başkanı Rafet Orhan, protokol tribününde ilk olarak tebrikleri kabul ederken, daha sonra sahaya indi ve futbolculara sarıldı. Tribünleri dolduran yüzlerce taraftar 90 dakika coşkuyla takımlarını desteklerken, şampiyonluk ile birlikte sevinç gösterisinde bulundu.

Rafet Orhan: "Hedefimiz çok yüksek"

Futbolcularla şampiyonluk sevinci yaşayan Başkan Rafet Orhan daha sonra tribünlere üçlü çektirdi. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan İstanbul Sinopspor Kulübü Başkanı Orhan, "Küçükçekmece Sinopspor’umuza ve spor camiamıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, hep birlik beraberlik içinde çok güzel bir yere geldik. Çok güzel bir şampiyonluğu kutluyoruz. Bu yola yeni başladık, Allah nasip ederse 3. Lig’e çıkacağız. Hedefimiz çok yüksek ama şu anda şampiyonluk heyecanıyla açıklamış olmayayım. Allah’ın izniyle takımı en güzel yere getireceğiz" dedi.

Hüseyin Aydoğan: "Çok zorlu gruptan çıktık"

Teknik Direktör Hüseyin Aydoğan ise, maç sonu yaptığı açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzla çok büyük emek verdik. Çok güçlü, çok zorlu bir gruptan şampiyon olarak çıktık. Sinoplulara armağan olsun. İnşallah bu takımı profesyonel lige taşırsak bir ilki başarmış olacağız. Başkanıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden spor yazarı Atilla Gökçe, şampiyon olan İstanbul Sinopspor takımı ve yönetimi kutlayarak şunları söyledi:

"İstanbul’da 400 binden fazla Sinoplu’nun ruhunu, kültürünü, heyecanını, sevgisini ve dayanışmasını ortaya koyuyor. Çok güzel bir maçtan sonra şampiyonluklarını ilan ettiler. Sinopspor akıllı hamleler ile 3. Lig’e temsilci olarak kendilerini hazırlamak istiyor. Başkan ve Hüseyin Aydoğan’ı kutluyorum."

Adil Yıldız: "Allah’a şükürler olsun, şampiyon olduk"

İstanbul Sinopspor Başkan Vekili Adil Yıldız, 3 yıllık bir proje olduğunu ve 3. Lig’e yükseldikten sonra hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerine vurgu yaptı. Yıldız, "Bu şampiyonluğun arkasında 3 yıllık proje var. Süper Amatör’den BAL’a geldik. Camia olarak biz bunlara çok aç insanlardık. İyi bir proje ile Allah’a şükürler olsun bugün şampiyon olduk. Düğünümüz var diyoruz ama bugün nişan yaptık. Diğer grupların 1.’leri ile federasyonun belirleyeceği müsabakaları oynayacağız, oradan da 1. çıkarsak 3. Lig’e yükseleceğiz" şeklinde konuştu.