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İstanbul Sinop Spor’un hedefi 3. Lig

BÖLGESEL AMATÖR LİGİ’NDE ŞAMPİYONLUK HEDEFLEYEN İSTANBUL SİNOPSPOR’DA KULÜP BAŞKANI RAFET ORHAN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, SİNOPLU İŞ ADAMLARI VE GAZETECİLERLE İSTANBUL’DA BULUŞTU

Spor 27.09.2020, 16:45
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İstanbul Sinop Spor’un hedefi 3. Lig

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan İstanbul Sinop Spor, ligde şampiyon olup, rotayı 3. Lig’e çevirdi.

Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen İstanbul Sinop Spor’da kulüp başkanı Rafet Orhan, yönetim kurulu üyeleri, Sinoplu iş adamları ve gazetecilerle İstanbul’da buluştu. Bu sezonki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Başkan Rafet Orhan, “Çok iyi bir takım kurduk. Yaklaşık 3 milyon TL bütçeli bir takımımız var. Mütevazı ve bir o kadar da iddialı bir ekibimiz. Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğumuzu ilan edip, 3. Lig’e çıkmak en büyük hedefimiz. Kadromuza ve teknik ekibimize inanıyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve inancımız var” dedi.

Aydoğan: “Hedefimiz 3. Lig”

Takımın teknik direktörü Hüseyin Aydoğan ise, “Yönetimimiz güzel bir takım kurdu. Ekibimiz ve yönetimimiz de 3. Lig için oldukça inançlı. Daha önce Sancaktepe, Karagümrük gibi takımlarda çalıştım. Bu takımları 3. Lig’e çıkardım. Şimdiki hedefimiz de İstanbul Sinop Spor ile aynı. Takımıma inanıyorum. Gerekli takviyeleri yaptık. İyi de bir takım kurduk. İnşallah bu takımı 3. Lig’e çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

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