İstanbul Maratonu’nda renkli görüntüler

N Kolay 44. İstanbul Maratonu her sene olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde vatandaşlar kahvaltı yaparken, evlilik teklifleri de dikkatlerden kaçmadı.

Dünyada bir kıtadan diğerine koşulan tek koşu olan N Kolay 44. İstanbul Maratonu, renkli görüntülere sahne oldu. Köpeğiyle birlikte köprüyü geçenden, sosyal sorumluluk için koşuya katılanlara dek birçok vatandaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın etti. 42K ve 15K koşuları için start verilmesinin ardından Halk Koşusu başladı. Halk koşusuyla birlikte köprüye gelen vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdiler. Köprüde kahvaltı yapandan, sosyal sorumluluk için koşanlara kadar birçok insan farkındalıklara dikkat çekmeye çalıştı. Bir grup, nesli tükenme tehlikesi yaşayan Küçük Akbabalara dikkat çekerken, başka bir grup ise köprü üzerine çadır kurup konser verdi.

Köprüde kahvaltı klasiği

Her yıl olduğu gibi bu sene de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kahvaltı için en gözde mekan oldu. Birçok vatandaş yanında getirdiği çayı, simidi ve poğaçasıyla kahvaltısını yaptı. Sevdiği kişiyle evlenmek isteyen bir vatandaş da köprü üzerinde sevgilisine evlilik teklifi etti. ‘Evet’ yanıtıyla birlikte genç çift ve arkadaşları doyasıya eğlendi. Birçok kişi köpeğiyle birlikte koşuya katılırken, turistlerin de İstanbul Maratonu’na olan ilgisi dikkat çekti. Filipinli bir grup, köprü üzerinde Filipinler ve Türkiye bayraklarını beraber açarak poz verirken “En büyük Türkiye” dediler. Maratona isim sponsorluğu yapan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca da özellikle havanın çok güzel olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul’da eşsiz bir deneyim yaşadık. Organizasyona sponsor olurken, insanımıza dokunan bir etkinlikte yer almak ve ismimiz gibi kolayca yapılabilen bir spor branşın destek vermek istedik. İki kıtada koşulan tek maratona sponsor olmak ve kitlelere ulaşmak bizi de heyecanlandırıyor. Bugün binlerce kişiyle bir araya gelmek bizi de çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.