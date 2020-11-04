Son Dakika
İstanbul, Manchester United’a yine yaramadı
İSTANBUL’DAKİ SON İKİ MAÇINDA GALATASARAY’A 1-0, FENERBAHÇE’YE DE 2-1 YENİLEN MANCHESTER UNİTED, BU AKŞAM DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’E 2-1 KAYBETTİ.
Spor 04.11.2020, 23:01
3
İstanbul’daki son iki maçında Galatasaray’a 1-0, Fenerbahçe’ye de 2-1 yenilen Manchester United, bu akşam da Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybetti.
Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Devler Ligi’ndeki ilk 3 puanını elde eden M.Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırmış oldu.
Ayrıca İngiliz ekibi İstanbul’da oynadığı son 3 müsabakayı da yenilgiyle kapattı. 20 Kasım 2012’de Galatasaray’a 1-0 kaybeden Manchester United, 3 Kasım 2016’da da Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti.
Başakşehir maçından da 2-1 yenik ayrılan kırmızılar, İstanbul’da adeta kabus yaşıyor.
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3