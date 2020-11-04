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İstanbul, Manchester United’a yine yaramadı

İSTANBUL’DAKİ SON İKİ MAÇINDA GALATASARAY’A 1-0, FENERBAHÇE’YE DE 2-1 YENİLEN MANCHESTER UNİTED, BU AKŞAM DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’E 2-1 KAYBETTİ.

Spor 04.11.2020, 23:01
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İstanbul, Manchester United’a yine yaramadı

İstanbul’daki son iki maçında Galatasaray’a 1-0, Fenerbahçe’ye de 2-1 yenilen Manchester United, bu akşam da Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybetti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Devler Ligi’ndeki ilk 3 puanını elde eden M.Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırmış oldu.

Ayrıca İngiliz ekibi İstanbul’da oynadığı son 3 müsabakayı da yenilgiyle kapattı. 20 Kasım 2012’de Galatasaray’a 1-0 kaybeden Manchester United, 3 Kasım 2016’da da Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti.

Başakşehir maçından da 2-1 yenik ayrılan kırmızılar, İstanbul’da adeta kabus yaşıyor.

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