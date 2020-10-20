İstanbul Challenger 72. TED Open başladı

Bu yıl 72.’si düzenlenen İstanbul Challenger TED Open’ın basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, pandemi nedeniyle bütün önlemlerin alındığını belirtirken, TED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz da turnuvanın gerçekleşebilmesi için ATP’nin maddi ve manevi destek verdiğini ifade etti.

Bu sene 72. kez düzenlenen İstanbul Challenger TED Open’ın basın toplantısı Tarabya’da bulunan Tenis Eskrim Dağcılık Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz ve Turnuva Direktörü Melis Yafe’nin yanı sıra milli takım kaptanı Marsel İlhan ve milli sporcu Altuğ Çelikbilek de toplantıda hazır bulundu. İlk olarak Turnuva Direktörü Melis Yafe, turnuvada alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Sporculara periyodik olarak testler yapıldığını dile getiren Yafe, “Geçtiğimiz perşembe günü test olduk ve hepsi negatif sonuçlandı. Gelen misafirler ve üyeler için farklı geçiş yolları düzenlendi. Oyuncularla temas edilmiyor. Dün de 150 kişilik bir grup daha test oldu. Perşembe günü 80 kişiyle testler devam edecek” diye konuştu.

Tınaz: “ATP bize açık destek verdi”

Turnuvanın normal şartlarda eylül ayında gerçekleştiğini ifade eden TED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz, “Ancak ana sponsor destek veremeyeceğini belirtti. 85 bin dolar ödüllü turnuva yaklaşık 160 bin dolara mal oluyor. İlk etapta yapmamayı düşündük. Sonrasında birçok Challenger iptal oldu. Böyle olunca ATP, turnuvayı yapmamız için bize açık destek verdi ve vermeye de devam ediyor. Biz de bu tarihte turnuvayı yapmaya karar verdik. Hangi tarihte yaparsak yapalım yağmur yağıyor. Bütün ekip pandemi şartlarında kulübü hazır hale getirdi, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu hafta turnuva bittikten sonra Cumhuriyet Kızları Turnuvası başlayacak. Dünya tenisinin ilk 100’ünden katılanlar olacak. Umarım bu turnuvada bir oyuncumuzu şampiyon olarak görürüz. Başarılı bir turnuva olmasını diliyorum” dedi.

“Katılımı yükseltmek için parayı yükseltmek gerekiyor”

Bu tarz turnuvalarda katılımın yükseltilebilmesi için para ödülünün yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Emin Tınaz, “80 bin dolarlık turnuvaya 100 ile 300 arası oyuncu geliyor. Ancak bu turnuvaya ATP çok önem veriyor. Bu bir yükselme turnuvası oluyor ve ATP ilk sıralardaki oyuncuların buralara gelmesini istemiyor. İlk 50’deki isimlerden birisi geldiği zaman bu sefer sizin tuttuğunuz otelde dahi kalmak istemiyor bu oyuncu. ATP’nin maddi ve manevi desteği bu turnuvanın oynanmasının istediğinin göstergesidir. Türk tenisçi olduğu zaman seyirci oluyor. Burada daha düşük kazançlı turnuvalarda Türkler finale çıktığında tribünler dolmuştu” şeklinde konuştu.

Durmuş: “Hedefimiz ülkemizin tenis ülkesi olması”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Her sene bu güzelliği yaşayarak sizlerin huzurunda oluyoruz. Bugün çok önemli bir gün yaşıyoruz. Bu turnuvanın bu sene yapılabilmesi için Başkanımız Mehmet Tınaz çok iyi bir süreç yöneterek turnuvayı gerçekleştirdi. Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedefimiz ülkenin bir tenis ülkesi olmasıdır ve dünyanın en iyi sporcularının yetişmesi için projeler geliştiriyoruz. Çok önemli basamaklar aştık. Dünyanın en çok organizasyon yapan ülkesiyiz. Marsel ülkenin tanıtımında çok önemli işlere imza attı. Altuğ çok genç bir oyuncu. Dün turnuvada güzel bir sonuç elde etti. Umarım günün birinde sporcularımız dünyanın 1 numarası olsun isteriz. TED’in bir organizasyonu olan bu turnuvanın, dünyanın en önemli Challenger turnuvası olmasının gururunu yaşıyoruz. Tenis yöneticisi olarak bu durum beni çok mutlu ediyor. 1946’dan bu yana en iyi sporcuları ağırladığımız bu turnuvada umarım bu gelenek devam edecek. TED, bu köklü turnuvaya sahip çıktığı sürece biz de tüm kurullarımızla destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“ATP’de erkeklerde şampiyon çıkarmak istiyoruz”

Bu tip turnuvalarda en önemli konunun para olduğunu söyleyen Cengiz Durmuş, “Ama bunun yanı sıra sizin de tercih edileceğiniz şeyler oluşturmanız gerekiyor. İstanbul’da kadınlar turnuvası yapmıştık ve gelen oyunculardan gördük ki, tercih edilebilir hale getirmeniz gerekiyor. TED Open artık gelenekselleşti. Buraya gelen her oyuncunun isteği doğrultusundadır bu. Gelecekte de dünyanın en iyi sporcusunun yolu buradan geçecektir. Kendi çocuklarımız bu turnuvalarda boy gösteriyor. ATP’de kadınlarda İstanbul’da şampiyon çıkardık, erkeklerde de çıkaracağız, bunun için çalışıyoruz. Eğitim, sponsorluk, antrenör eğitimlerimiz bir bütün olduğunda, sporcuların yetişmesiyle ilgili birçok şeyi aşmış olacağız. Bugün Türkiye’nin her yerinde tenis oynanabilir hale geldi. Şırnak’ta da turnuva var, Tekirdağ’da da var. Güçlü altyapıyla üst yapı da güçlü olacaktır. Sporcunun iyi yetişmesi için bizim de gerekeni yapmamız gerekiyor. TED Open mutlaka bu seviyelerde ve bundan daha iyi seviyelerde olacak. Bakanlığımızın desteğiyle muhteşem bir tesisimiz oldu. İnşallah bir ATP turnuvamız olacaktır burada” diyerek sözlerini sürdürdü.

“14 yaşına kadar Avrupa’da söz sahibiyiz”

10 yıllık bir planları olduğuna da değinen Cengiz Durmuş, “Bu sürede uygulayacağımız konu, katılımı artırmak, antrenör eğitimi, gelişim sağlama, uluslararası turnuvaların ardından son aşamada tenis kariyerini noktalayan sporcunun sisteme dönerek antrenör, idareci olarak gelmesiyle ilgili bir planımız var. Şu andaki aşamalar iyi gidiyor. Altyapıdan sporcular geliyor. 14 yaşına kadar Avrupa’da söz sahibiyiz. Ama 14 yaş sonrasında az sayıda sporcumuz var. Eğitim sistemimizin de bizi desteklemesi lazım. Bakanlığımızın önemli destekleri var. Bir bütün olduğu zaman hepsi olacak. Birçok bölgede eğitim merkezleri de kurulacak” açıklamasında bulundu.

Marsel İlhan: “Tüm oyunculara başarılar”

Turnuvada yer alan isimlerden Marsel İlhan, bu organizasyonu gerçekleştiren TED’e ve Türkiye Tenis Federasyonu’na teşekkür ederken, “2007’den bu yana bu turnuvada mücadele ediyorum. Toplamda 4 kez kazandım bu turnuvayı. Kaptan olarak tüm oyunculardan memnun kaldım. Altuğ dün kazandı, Cem çok önemli bir maça çıkacak. Tüm oyunculara başarılar diliyorum” dedi.

Bir diğer sporcu Altuğ Çelikbilek ise duygularını, “Yıllardır oynadığım çok önemli bir turnuva. Bu sene yapılması ben ve benim gibi tenisçiler açısından çok önemli. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Zorlu şartlarda turnuvalara seyahat etmek mümkün değilken ülkemizde yapılan bu turnuvanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki turlarda daha başarılı şekilde devam ederiz” cümleleriyle aktardı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.