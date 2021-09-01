İstanbul BBSK, basketbolda yeni sezonu açtı

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Antrenmanı ziyaret eden İBBSK Başkanı Fatih Keleş, sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK), basketbolda yeni sezon hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertliler, TB2L 2021-2022 sezonu çalışmalarını, İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde Başantrenör Sertan Çakırer yönetiminde sürdürüyor.

Antrenmanı ziyaret eden İBBSK Başkanı Fatih Keleş, oyuncular ve teknik heyetle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Fatih Keleş yaptığı konuşmada, “Takımımız genç ve dinamik oyunculardan oluşuyor. Tempolu oynayan, mücadelesini sahaya yansıtan ve izleyenlere heyecan verecek bir takım olacağımızı düşünüyorum. Hedefimize adım adım gideceğiz. Sporcularımıza sonuna kadar destek olacağız. Tüm takımımıza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” diye konuştu.

İBBSK Başkanı Fatih Keleş’in ziyaretine, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, İBBSK Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Edin, İBBSK Genel Müdürü Murat Beytekin ve İBBSK Sportif İşler Müdürü İlkay Sağır da eşlik etti.