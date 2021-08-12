’İstanbul 24 Saat Boostrace’ kayıtları 14 Ağustos’ta sona eriyor

Dünyada yoğun ilgi gören ve Türkiye’de de düzenlenecek olan 24 saat bisiklet yarışlarına katılmak için son kayıt tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi. “Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace” yarışması 21-22 Ağustos tarihinde yapılacak.

Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirileceği belirtilen ‘İstanbul 24 saat Boostrace’ için heyecan artıyor. Dünyada benzerleri büyük ilgi gören ve sporcuların mücadelesine izleyicilerin de ortak olduğu 24 saat süren bisiklet yarışı, 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşecek. Formatı ve organizasyonuyla bisiklet severlerden yoğun ilgi gören yarış için kayıt ise 14 Ağustos’ta sona eriyor. Takımlarını oluşturan ve takım isimlerini belirleyen sporcular, ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace’ yarışına istanbul24h.com adresine girerek kayıt yaptırabilecek.

Pistte 24 saatlik mücadele

Yarışta; 2, 4 veya 6 kişilik takımlar değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecek. Her takımdan sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken, pistte kalma süresini takımlar kendi belirleyecek. Derecelendirme ise kat edilen mesafeye göre yapılacak. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için Pit alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edilecek. Yarışma esnasında ayrıca Tivibu tarafından canlı yayın ve öncesi haftalarda program içerikleri yayınlanacak. Bisiklet festivali alanı ve etkinlikler 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.