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Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da
DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Spor 02.07.2021, 11:11
DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulüp sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Cofie ile yeniden anlaştığını duyurdu
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;“Demir Grup Sivasspor’umuz, sözleşmesi sezon sonu sona eren futbolcumuz Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.”