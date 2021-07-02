banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da

DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Spor 02.07.2021, 11:11
Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da

DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulüp sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Cofie ile yeniden anlaştığını duyurdu

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Demir Grup Sivasspor’umuz, sözleşmesi sezon sonu sona eren futbolcumuz Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.”
banner486
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner493