banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ali Babacan'dan Erdoğan'a 5 soru!
Ali Babacan'dan Erdoğan'a 5 soru!
Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Alman basınında
Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Alman basınında
Kurlarda yükseliş sürüyor
Kurlarda yükseliş sürüyor
13 bin 202 yeni personel alınacak
13 bin 202 yeni personel alınacak
banner448

Isparta’da 31 sporcu binicilik lisansı aldı

Türkiye Binicilik Federasyonu, Binicilik Temel Biniş Teknikleri, Engel Atlama ve Lisans Sınavlarını Isparta’da gerçekleştirdi. Emrespor Kulübü sporcularının yanı sıra Bucak ve Niğde Bor’dan da gelen binicilik sporcuları yazılı sınavda ter döktü.

Spor 22.02.2021, 12:11
3
Isparta’da 31 sporcu binicilik lisansı aldı

Türkiye Binicilik Federasyonu, Binicilik Temel Biniş Teknikleri, Engel Atlama ve Lisans Sınavlarını Isparta’da gerçekleştirdi. Emrespor Kulübü sporcularının yanı sıra Bucak ve Niğde Bor’dan da gelen binicilik sporcuları yazılı sınavda ter döktü.

Emrespor Akademi’de gerçekleştirilen yazılı sınavlara 31 kişi katıldı. Sınavın ardından uygulama eğitimleri Emrespor Binicilik Kulübü tesislerinde düzenlendi. Sınavların ardından ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde başarılı sporculara belgeleri verildi. Törene Isparta Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü Hüsamettin Aydın, Emrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, yönetim kurulu üyeleri, sporcu aileleri ve sporcular katıldı.

Hüsamettin Aydın: “Böyle bir sporun bundan sonra Isparta’da devam etmesi daha da güzel”

Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü ve Ankara İl Temsilcisi Hüsamettin Aydın, sınavlar hakkında bilgi verdi. Biniciliğin iki canlının aynı anda yaptığı tek spor olduğuna değinen Aydın, “Isparta bölgesinde ilk kez binicilik federe olan Emrespor Kulübümüzün açmış olduğu lisans sınavı için buradayız. Lisans sınavından sporcularımızla önce 3 gün klinik çalışması yaptık. Lisans sınavımızı yaptık. Emeği geçen kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. Binicilik iki canlının aynı anda yaptığı dünyadaki tek spordur. Böyle bir sporun bundan sonra Isparta’da devam etmesi daha da güzel. Federasyon olarak Isparta’da birkaç müsabaka yaptık” dedi.

Aslıhan Özdemir: “31 sporcumuz lisans sınavına girdiler”

Binicilik Kulübü’nün Branş Sorumlusu Aslıhan Özdemir ise sporcularını daha ileriye taşımak için kollarını sıvadıklarını söyledi. Isparta’da binicilikte ilkleri yapacaklarını kaydeden Özdemir, “Yaklaşık 9 ay önce kulübümüzü kurduk. 11 yıldır at biniyorum, 2015 yılından beri lisanslı sporcuyum. Atlara olan ilgi bizi bu noktaya itti. Daha sonra federasyona bağlanıp, federe bir kulüp olma kararı aldık. Bunun üzerine kulüple bir branş dalı daha açalım diye düşündük. Emrespor’un satranç, futbol branşlarına at biniciliğini de ekledik. Ankara ile gerekli yazışmaları yapıp, Isparta’da ilk federe kulüp olmayı başardık. 31 sporcumuz lisans sınavına girdiler. Engel atlama branşında Isparta’da ilk kez kurs ve lisans sınavı yaptık. Sporcularımız belgelerini alacaklar. Daha sonra Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’ne entegre olarak sertifikalarını alacaklar. Kendilerini daha da ileriye taşıyacağız. Çocuklarımız için yaz kampları yapmayı düşünüyoruz. Pandemi sürecini atlatabilirsek 3-4 günlük kamplarımızla temel biniş teknikleri ve atların bakımıyla ilgili eğitimler vermiş olacağız” diye konuştu.

Recep Özel: "Emrespor farkını gösteriyor"

Recep Özel de Emrespor’un farkını gösterdiğini ve futbolun yanı sıra diğer dallarda da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Emrespor yöneticilerini kutlayan Milletvekili Özel, “Isparta’da çok çeşitli at çiftlikleri olmaya başladı. Ata sporu biniciliğin neredeyse merkezi haline gelmek üzereyiz. Isparta’nın koşulları, bulunduğu yer açısından binicilik sporunun güzel yapılabilecek alanlar olarak binicilik federasyonunun bir görüşü vardı. Bu konuda Emrespor, sporun sadece futbolda olmadığını, değişik branşlarda da olduğunu gösteren örnek bir çalışma yaptılar. Emrespor’da bir de akademi var. Orada uygulama alanı yapıyorlar. Kulübümüz farkını burada da gösteriyor. Bunların desteklenmesi kanaatindeyim. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmanın yolu bu tür faaliyetlere yönlendirmektir. Bunu yapan herkesi desteklememiz gerekiyor” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 23 47
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19