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Isparta 32 Spor’da korona virüs şoku

MİSLİ 3.LİG 3. GRUP’TA MÜCADELE EDEN ISPARTA 32 SPOR’DA 7 FUTBOLCU, 3 PERSONEL KORONA VİRÜSE YAKALANDI.

Spor 03.11.2020, 11:09
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Isparta 32 Spor’da korona virüs şoku

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da 7 futbolcu ve 3 personel korona virüse yakalandı.

Yapılan testler sonucu Isparta 32 Spor’da 7 futbolcu ve 3 personelin korona virüse yakalandığı bildirildi. Filyasyon ekipleri ise temaslıları tespit ederek izole olmalarını istedi. Virüse yakalanan futbolcu ve personel bugün Kredi Yurtlar Kurumu’na götürülecek ve orada karantinaya alınacak.

Bu haftayı bay geçecek olan pembe-yeşilliler, önümüzdeki hafta deplasmanda Esenler Erokspor’la karşı karşıya gelecek.

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