banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) 3. LİGİ 3. GRUP’TA MÜCADELE EDEN ISPARTA 32 SPOR, YENİ SEZONUN KAZASIZ BELASIZ GEÇMESİ İÇİN KURBAN KESTİ.

Spor 03.09.2020, 16:41
3
Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi kurban kesti. Kulüp binası önünde gerçekleştirilen kurban kesimi öncesi yönetici, teknik kadro ve futbolular yeni sezonun sorunsuz geçmesi için dua ettiler.

Dualarının ardından toplu fotoğrafı çektiren pembe-yeşilliler, 2. Etap kampı için Eğirdir’e gitti. 9 gün boyunca Altıngöl Otel’de konaklayacak olan Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi Nazilli Belediyespor ve Bergama Belediyespor’la da 2 özel maç oynayacak.

“Allah’a şükür zor süreci geçtik”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, “Aşağı yukarı 10 gündür buradayız. Bir 10 günlük de kamp süresi devam edecek. Şu ana kadar gelişmelerden memnunuz. Süreç iyi gidiyor. İmkanlar ve sahaların iyi olması avantaj. Gideceğimiz yerde 3 tane saha var. Onları da düşünürsek sezon başı itibariyle sadece 1-2 transfer hariç sorunsuz bir şekilde kampa gidiyoruz. Oradan da sorunsuz bir şekilde döneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde katmayı düşündüğümüz oyuncular var. Allah’a şükür zor süreci geçtik. 4 Ekim’e kadar transfer devam ediyor. Biz tabi 19 Eylül’deki Karşıyaka maçına kadar bunları bitirmek istiyoruz. Ama olmasa bile ayın 4’üne kadar transfer devam ediyor” dedi.

“Sıkıntılı bir statüyle devam ediliyor”

İlk maçların zor olduğunu ve sıkıntılı bir statüyle devam edildiğini söyleyen Tekeliloğlu, “Geçen yıldan kalan oyuncularla devam ediyoruz, memnunuz. Renklerimize kattığımız oyuncular tanıdığımız, bildiğimiz futbolcular. Daha önce çalıştığımız veya ligden takip ettiğimiz herkesin tanıdığı oyuncular. Milli oyuncular, dolayısıyla o konuda rahatız. İnşallah ayın 19’unda Karşıyaka maçında iyi bir başlangıç yapıp ligi devam ettirmek istiyoruz. Kim olursa olsun fikstürün ilk maçı her zaman zordur. Ama biz iyi bir takımsak zaten fikstür avantajı çok önemli değil. 3. Lig’e baktığımızda kimsenin kimseyle farkı yok. Genç ve güçlü oyuncu var. Sıkıntılı bir statüyle devam ediliyor” diye konuştu.

“Ispartaspor’u geçmişte olduğu gibi hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz”

Hazırlık maçı programından da bahseden Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, “İki tane hazırlık maçımız var, biri ayın 8’inde Nazillispor’la oynayacağız. Ayın 12’sinde Afyon’da Bergamaspor’la oynayacağız. Zaten ligde inanılmaz bir baskı var. Bu Covid 19’dan dolayı yarın bütün takım test olacak. Hazırlık maçına bile müsaade etmiyorlar. Testi yolluyorsun, imzayı atıyorsun, federasyon görüyor. Ondan sonra senin maçına hakem tayin ediyor. Gizli gizli oynanan bir maçta federasyon haber aldı mı birinci maçta 140 bin, ikinci maçta 400 bin lira para cezası var. Bir tane daha oynanırsa 3 puan siliniyor. Dolayısıyla kimsenin kimseyle hazırlık maçı oynamadığı bir sezon. Biz geçtiğimiz sezon 6-7 hazırlık maçı oynardık. Hazırlık maçı dahi yapmadan lige katılacak takımlar var. Dolayısıyla iki maç bizim için yetmez ama iki maçla yetineceğiz” açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25