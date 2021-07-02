banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE: 200 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK
TİM BAŞKANI GÜLLE: 200 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK
Kanada'da Kraliçe'nin heykelini yıktılar
Kanada'da Kraliçe'nin heykelini yıktılar
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama

İspanya penaltılarda güldü

EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. 1-1 biten müsabakada, penaltı vuruşları sonunda kazanan taraf İspanya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Spor 02.07.2021, 22:03
İspanya penaltılarda güldü

EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. 1-1 biten müsabakada, penaltı vuruşları sonunda kazanan taraf İspanya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

EURO 2020 çeyrek final maçında İsviçre ile İspanya Rusya’daki Saint Petersburg Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver yönettiği mücadelede ilk gol 8. dakikada geldi. Jordi Alba’nın şutunda Zakaria’ya çarparak yön değiştiren top kaleci Sommer’i yanıltarak filelerle buluştu. İlk yarı 1-0 İspanya üstünlüğü ile sona ererken, İsviçre’nin cevabı ikinci yarıda geldi. 68. dakikada Freuler’in asistinde Shaqiri skoru eşitledi. (1-1)

Mücadelenin 77. dakikada ise Freuler kırmızı kart görerek İsviçre’yi 10 kişi bıraktı. Mücadelede 120 dakika 1-1’lik eşitlikle sona erince penaltılara geçildi.

Penaltı vuruşları sonucunda rakibini mağlup eden İspanya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Yorumlar (0)