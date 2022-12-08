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Diyanet İşleri Başkanlığı: "İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz."
MHP İl Başkanı Karataş, “6’lı masasının kimlere hizmet ettiği her gün çok daha net bir biçimde anlaşılıyor”
İspanya Milli Takımı’nda Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente’nin getirildiği açıklandı.
İspanya Milli Takımı’nda Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente’nin getirildiği açıklandı.
İspanya Milli Takımı’nda Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente’nin getirildiği açıklandı.
Spor 08.12.2022, 15:31
İspanya Milli Takımı’nda Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente’nin getirildiği açıklandı.