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İsmet Yumakoğulları, 5 yıl daha Kocaelispor’da

Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları’nın sözleşmesini 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzattı.

Spor 23.07.2022, 12:46
İsmet Yumakoğulları, 5 yıl daha Kocaelispor’da

Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları’nın sözleşmesini 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzattı.

Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İsmet Yumakoğulları’nın kontratının 31 Mayıs 2027’ye uzatıldığı duyuruldu. 2020-2021 sezonunda Kocaelispor’a transfer olan İsmet, ilk sezonunda yalnızca 4 maçta forma şansı bulmuştu. Deneyimli file bekçisi geçtiğimiz sezon ise 17’si lig, 3’ü kupa olmak üzere 20 resmi maçta Kocaelispor formasını terletti.

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