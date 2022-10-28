Ligdeki hedeflerini koruduklarını belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Sezon başı koyduğumuz hedeften hiçbir şaşma yok. Bu ligde ilk senemiz, bunu koruyup daha sonra üstüne ne kadar çıkarabilirsek, onun peşindeyiz. Bizim mottomuz olan iyi futbol, keyif veren ve mücadele ruhu yüksek futbolu koruyup, bunu sahaya yansıtıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor, son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde averaj farkı ve maç fazlasıyla 18 puanla ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, bu haftayı BAY olarak geçirecek. Gelecek hafta ligin 11. haftasında evinde Boluspor ile karşılaşacak olan Bodrumspor, Yalıçiftlik Tesisleri’nde maçın hazırlıklarına başladı. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile futbolculardan Kenan Özer, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde hedeflerini koruduklarını söyleyen Taşdemir, iyi oyunla sezon sonuna kadar ilerlemek istediklerini belirtti.

"Sezon başı koyduğumuz hedeften hiçbir şaşma yok"

Ligde iyi oyun anlayışıyla mücadele ettiklerini ifade eden İsmet Taşdemir, "Kupa maçı bizim için bu zamana kadar forma şansı bulamayan arkadaşlarımızı değerlendirme maçımız olacak. Biz bu şekilde görüyoruz tabi ki mahalle maçı dahi olsa kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bunu oynayamamış oyuncularımızla başaracağız. Bizim için her maç önemli ama kupada şu turu geçeceğiz gibi bir düşüncemiz yok, keyif alabilirsek bu bizim yeterli. Bunun yanında turu geçersek çok daha güzel olur. Lig başladığında bu yana rakiplerimizin tanımadıkları bilmedikleri bir takım vardı. Eyüp maçından sonra irdelenmeye ve kapatılmaya başlandık. Rakiplerimiz bizi seyrettikçe iyi yönlerimiz için önlem almaya başladılar. Son maçta da aynısı oldu. İlk yarı dakikada bizi kapatmaları bizden fiziki olarak daha iyi göründüler. 25. dakikadan sonra özellikle ikinci yarıda bizim gerçek fiziki durumumuz ortaya çıktı. İkinci yarı hemen hemen tek kale oynadık diyebiliriz ama sonuç alamadık. 1 puan ya da 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz. Sezon başında belirlediğimiz bir hedefimiz vardı. Biz bu düşüncüleri yaparken, özellikle bazı oyuncularımızın bizim düşüncemizin de üstünde performans göstermesi büyük bir artı oldu. Bizim takımımızın bir oyun standarttı var. Bunu üç aşağı beş yukarı sezon sonuna kadar yansıtırız. Biraz daha yukarı çekebilirsek takımımızın durumu çok daha farklı pozisyona bürünebilir. Sezon başı koyduğumuz hedeften hiçbir şaşma yok. Bu ligde ilk senemiz bunu koruyup daha sonra üstüne ne kadar çıkarabilirsek, onun peşindeyiz. Bizim mottomuz olan iyi futbol, keyif veren ve mücadele ruhu yüksek futbolu bunu sahaya yansıtıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

Kenan Özer: "Bu ligde kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz"

Yeşil-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Kenan Özer ise, "BAY haftası nedeniyle 3 günlük iznin ardından çalışmalar tekrar başladı. Çok güzel bir havamız var. Hem Bodrum havası hem de takımımızın havası çok güzel. Bunlar birleşince istediğimiz sonuçları alabiliyoruz. Bu hafta olmasa bile, bu ligde inişler çıkışlar olabiliyor. Bu ligde kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Bu birinci kural olmalı, onun arkasından istek, azim skoru belirliyor. Biz de her maçta mücadelemizle birlikte bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. İçeride aile ortamı var, gerek teknik ekibimiz gerek futbolcular çok güzel bir havamız var. Benim kendi bireysel performansım da bundan kaynaklı olabilir. İsmet hoca ile daha önce çalışmıştık. O bana ben ona iyi geliyor diyebiliriz. Beni tanıyor herhalde ona göre sahaya sürüyor. En az kayıpla daha çok kazandığımız maçların olmasını dileyelim" şeklinde konuştu.