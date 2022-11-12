İsmet Taşdemir: "İyi hazırlandığımız bir deplasmandan elimiz boş dönüyoruz"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Pendikspor maçında alınan sonuçtan memnun olmadıklarını dile getirerek, "Bizi biz yapan değerleri sahaya yansıtamadık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Bodrumspor, Pendikspor’a deplasmanında 3-0’lık skorla mağlup oldu. Maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok zor olacağını düşündüğümüz bir maçtı. Öyle de oldu. Rakibimizin ileri hattının ne kadar etkili olabileceğini biliyorduk. Biz buraya gelmeden önce son 4 haftada 10 puan topladık. Ama bugün burada ona uygun oynayamadık. Bizi biz yapan değerleri yansıtamadık. Dolayısıyla iyi hazırlandığımız bir deplasmandan elimiz boş dönüyoruz. Bu maçlardan çıkaracağımız dersler doğrultusunda ligde oynayacağımız diğer rakiplere karşı sergileyeceğimiz oyuna bu tecrübeleri yansıtacağımızı düşüyorum. Bugün sergilenen performans hem bizi hem de bize gönül verenleri mutlu etmedi. Bunun bilincindeyiz. Bugün kötü bir oyun oynadık. Göstermiş oldukları performanstan dolayı Pendikspor’u kutluyorum” dedi.