İsmet Taşdemir: "Çok dengeli başladık, talihsiz bir gol yedik"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önemli bir maçtı. Geldiğimiz noktada anlam yüklü bir maçtı. Çok dengeli başladık. Talihsiz bir gol yedik" dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Bodrumspor deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Önemli bir maçtı. Geldiğimiz noktada anlam yüklü bir maçtı. Çok dengeli başladık. Talihsiz bir gol yedik. İlk yarıda ve ikinci yarıda yararlanamadığımız pozisyonlar var. Sezon başında beri oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bugün bir kere daha gurur duydum. Maçın ilk yarısı bitti. İlk yarısını mağlup kapattık. İkinci yarısına evimizde hazırlanacağız. Bugün yaptığımız yanlışları yapmamaya çalışacağız. İnşallah yapmadan, hak ettiğimize inandığımız turu geçmek istiyoruz. Onun için elimizden gelen her şeyi ikinci maçta yapacağız" diye konuştu.