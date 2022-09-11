İsmet Taşdemir: “Altay, galibiyeti hak etti”
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Altay maçının ardından yaptığı açıklamada Altay’ın galibiyeti hak ettiğini belirterek, takım olarak eksik kaldıklarını söyledi.
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Altay maçının ardından yaptığı açıklamada Altay’ın galibiyeti hak ettiğini belirterek, takım olarak eksik kaldıklarını söyledi.
Spor Toto 1. Lig’in 5. hafta maçında Bodrumspor, deplasmanda Altay’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.
İsmet Taşdemir, “Rakibimiz çok doğru oynadı, doğru kapattı ve iyi mücadele ettiler. Yüreklerini ortaya koydular diyebilirim. Bundan önceki maçlarımıza nazaran biz bugün birazcık daha eksik kaldık. Oyunun geneli ortada geçse bile rakibimiz kısmen bizden daha üstündü. Altay galibiyeti hak etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki maçlarımıza odaklanmaya çalışacağız“ dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Başakşehir
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|6
|10
|9. Kasımpaşa
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Kayserispor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|7
|13. Giresunspor
|6
|7
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|5
|5
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|6
|4
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|5
|4
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|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
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|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|11
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|18. Denizlispor
|5
|1
|19. Altay
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Real Betis
|4
|9
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0