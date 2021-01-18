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İsmail Yüksek ilk kez sahada
Fenerbahçe’nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü maçında ilk kez sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.
Spor 18.01.2021, 21:03
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Fenerbahçe’nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü maçında ilk kez sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.
Fenerbahçe’nin sezon başında Gölcükspor’dan renklerine bağladığı genç oyuncu İsmail Yüksek, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sezon başında TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor’a kiralanan Yüksek, ara transfer döneminde geri çağrılmıştı.Ankaragücü mücadelesinin 78. dakikasında Ozan Tufan’ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletti.
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