İsmail Yüksek: "Galibiyet alıp, ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, AEK Larnaca karşısında galibiyet alarak, ülke puanına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. haftasında evinde yarın Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde milli futbolcu İsmail Yüksek, Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir maça çıkacaklarını aktaran İsmail Yüksek, "Avrupa’da ülkemizi temsil etmek çok önemli. Yarın da AEK karşısında iyi bir görüntü sergileyerek galibiyet alıp, bir nebze daha ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yolun daha başındayım, çok çalışmam gerekiyor"

Bu yılki performansı hakkında konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Bu seneki performansım tek başıma sorumlu olduğum bir süreç değil. Çok çalışıyorum. Bu yaz 3 gün tatil yaptım. İyi hazırlık süreci geçirdik. Yolun daha başındayım. Gelişime açık olduğumu biliyorum. Çok çalışmam gerekiyor. Futbolda her zaman çok güçlü olmalısınız. Her şey iyi gidiyor umarım sezon sonunda da finali iyi yaparız" diye konuştu.

"Arkadaşlık ortamının sonuçlara yansıdığını görüyoruz"

Takımda güzel bir uyum olduğunu söyleyen Yüksek, "Avrupa maçı, lig maçı fark etmiyor. Takımda inanılmaz rekabet var. Hocamızın başarısı. İyi bir uyum yakaladık. Hangi yola gittiğimizi biliyoruz. Bu arkadaşlık ortamının sahada aldığımız sonuçlara yansıdığını görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.