İsmail Yüksek: "Değerli galibiyet aldık"

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, AEK Larnaca maçından sonra yaptığı açıklamada, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu İsmail Yüksek, "Değerli galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Coşku, istek ve mücadele anlamında çok değerli bir galibiyet aldık. Grupta namağlup ilerliyoruz. Bugün de iyi mücadele ettik taraftarımızla birlikte. Coşku istek üst düzeydeydi. Son dakikaya kadar da istedik maçı ve kazanmayı bildik. Bugün bu maçı unutacağız artık. Önümüzde Karagümrük maçı var. Karagümrük maçına konsantre olmamız gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ederim. Onların önünde oynamak benim için ayrı bir gurur. Takım arkadaşlarımın da ayağına, yüreğine sağlık. Bu seviye kalmak ben de çok isterim. Futbol bu tabii ki de kötü gününde olacak. Her zaman çalışmaya devam edeceğim. Bu seviyede kalmak için her şeyimi vereceğim. Oynadığımda son dakikaya kadar mücadelemi verip, sahada Fenerbahçe formasına layık mücadele edeceğim. Bugün herkes çok iyiydi" şeklinde konuştu.

6 numara pozisyonunu benimseyip, benimsemediğinin sorulması üzerine Yüksek, "Benimsedim dersem yalan olur açıkçası. Öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmek istiyorum. Oynadığım mevki zor mevki. Savunmayı ve hücumu başlatan ilk oyuncu. Hocamızın ben de emeği büyük. Onla birlikte her şeyi öğreniyorum. Alışmaya çalışıyorum. Alışmaya da başladım sayılır aslında" diye cevap verdi.

Gruptan lider çıkmak için son dakikaya kadar mücadele edeceklerini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Gruptan çıkmak için son dakikaya kadar mücadelemizi vereceğiz. En büyük isteğimiz ülke puanına en üst seviyelere çıkartmak. UEFA Avrupa Ligi’nde zor bir deplasmana gideceğiz. Larnaca’nın bugün iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Kendi sahamızda puan vermek yanlış olurdu. Biz Fenerbahçe’ye layık mücadele etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.