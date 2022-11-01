İsmail Turgut Öksüz: "Ahmet Ağaoğlu bu durumu da fırsata çevirmelidir"

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun istifa söylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun tesisleşme konusundaki istifa çıkışının ardından Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz’den açıklamalar geldi. Öksüz, Başkan Ağaoğlu’nun istifa söylemlerini doğru bulmadığını belirterek, "Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yaptığı son açıklamalar üzerine bizler de bu camianın bir organı ve bu şehrin bireyleri olarak birkaç satır söyleme ihtiyacı hissettik" dedi.

İsmail Turgut Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Trabzon bulunduğu bölgenin en büyük şehirlerinden biriyken, merkez konumundayken, büyük bir potansiyeli varken, genişletilmesi ve geliştirilmesi her Trabzonlu’yu memnun etmeliyken, Başkan Ağaoğlu’nun istifa sinyali vermesini anlamlandıramadık.

Komşu illerimizde yapılan gelişmeleri seyrederken memleketimizin geri kalmasını elbette hiçbir Trabzonlu’nun ve hatta hiçbir yurttaşımızın istemeyeceğini düşünüyoruz. Hepimiz memleketimize her anlamda katkı sağlayacak gelişmelere açığız. Özellikle havaalanı konusunda çok geç kalındığını, çok geride kalındığını düşünüyoruz. Şehrimiz havaalanı, liman, altyapı, üst yapı, ulaşım ağı ve diğer konularda gelişim göstermesi gereken, bir çok konuda sorunlar yaşanan durumdadır.

Başkan Ağaoğlu’nun her daim Trabzonspor’un haklarını savunduğunu ve savunacağını biliyoruz fakat tesislerimizin istimlak edilmesi durumunda istifa edebileceğini söylemesini yadırgadık. Görev süresi boyunca imkansızlıklardan fırsatlar oluşturan Sayın Ağaoğlu bu durumu da fırsata çevirmelidir.

Elbette dik durmak önemlidir ama şehrimizin her anlamda gelişmesi için Devlet kurumları ile birlikte çözüm odaklı ve daha büyük kazançlar elde edecek şekilde iletişim kurmalıyız. Havaalanımız genişletilebilir, Trabzonspor’umuz da başka bir tesis kazanabilir. Geçen yılın şampiyonu olarak bu sezon beklentilerin gerisinde kalmışken, Avrupa’da isteneni elde edememişken, transferlerde soru işareti oluşturacak hamleler yapılmışken, tribünler daha fazla dolacağına taraftar sayısı azalmışken konuşulması gereken istifa değil, tesisleşme dahil tüm sorunlara çözüm önerileridir. Şampiyon başkana şampiyon gibi bırakmak yakışır. Eğer bu şekilde olmazsa almış olduğumuz şampiyonluk ileride ağır tahribatlara yol açar."