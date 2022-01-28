İsmail Kartal’dan oyunculara yakın temas

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, antrenmanların veri ve analizlerini saha içerisinde birebir takip ediyor.

Süper Lig’e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, antrenman verilerini tableti üzerinden takip ediyor. Antrenman öncesinde aldığı notları ve verileri saha içerisinde birebir uygulanırken takip eden Kartal, bunlar üzerinden oyuncularına çalışmalar esnasında direktiflerde bulunuyor.