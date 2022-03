İsmail Kartal: "Taraftarımız bize güç kattı"

Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından konuştu. Takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Kartal, “Taraftarımız bize güç kattı. Bu taraftarla herkese karşı çok güçlüyüz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kartal, "Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk ve iyi hazırlanmıştık. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar müthiş bir destek verdiler ve oyuncular da bugün Fenerbahçe ruhunu, Fenerbahçe karakterini ortaya koydu. 1-0 geriye düşmemize karşın golü bulduk ve pozisyonlarımız vardı. 10 kişiyle bile kazanmak için başa baş bir mücadele ortaya koyduk. Fenerbahçe armasına yakışır bir mücadele oldu. 10 kişi kaldık ve çok iyi oynamadık ama güç gösterisi yaptık. 11’e 11’ken yaptığım bütün taktik ve çalışmalarımız harfi harfine işliyorken birden bir kırmızı kart geldi. Rakip oyuncu kayarak geliyor ve topa sahip olan benim oyuncum. İlk maçta olduğu gibi yine bir kırmızı kart. Bütün oyun sistemimiz bozuldu derken, oyuncularımdan aynı taktik çalışmalarını devam ettirmelerini istedim. Maçı lehimize çevirmek için bir mücadele ortaya koyduk. Bütün veriler elimde, rakibin 3 tane bizim ise 4 tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Geldiğim günden beri her zaman söylüyorum, taraftarlarımız varsa bizler varız. Onlar bizim her şeyimiz. Bizi destekledikleri sürece bir reaksiyon ortaya koyacağımızı söylemiştim. Bugün bu gerçekleşti. Bunun karşılığında da oyuncularımızın verdiği sinerjiyle bu oyuncuların neler yapabileceğini herkes gördü. Taraftarlar bizim yanımızda olduğu sürece merak etmesinler. Bu mücadele devam edece. Onlara çok teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmasınlar ve bize güvensinler" ifadelerini kullandı.

"Hakemin kararları inşallah kendi tercihleridir"

17. dakikaya kadar her an gol atabilecek şekilde oynadıklarını söyleyen İsmail Kartal, "17. dakikaya kadar neler oldu. Her an gol geldi gelecek diyorduk. 10 kişi kalmamıza rağmen planımızı işlettik. Szalai ile Osayi ile kanatlarımızı kullandık. Oyuncularımın da yüksek enerjisi ve taraftarın desteğiyle bir adım daha fazla attılar, 1 nefes daha fazla yoruldular ve karakter koydular. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi. Hakem hakkında da konuşan Kartal, “Ben genelde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ancak böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde böyle bir kırmızı kart çıkarabiliyorsanız, başka maçlarda da bunlar çıkabiliyor mu, bunu merak ediyorum. Mesela Ahmetcan’ın bir el pozisyonu var ve son adam, es geçildi. Auta giden topa korner gösterdi. İnşallah kendi tercihlerinden dolayıdır diyorum, başka bir şey düşünmek istemiyorum. Hakemler de bizim insanımız, hata yapabilir ama böyle bir ortamda her şeyin üst üste olması, hep de bizim aleyhimize olması bana düşündürücü geliyor” diye konuştu. Göreve geldiği andan itibaren takımda önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Göreve geldiğim gün mental, taktik disiplin ve fizik üzerinde duracağımızı söylemiştim. Bugün takımın nasıl korkmadan oynadığını herkes gördü. Bazı şeyleri hallettiğimizi düşünüyorum. Her hafta hem mücadele gücümüzü hem de taktik gelişimimizi net görüyorum. Bazı eksiklerimiz var. Buna rağmen hiçbir şekilde, sakattır, hastadır diye bir mazeret üretmedim. Elimde hangi oyuncular varsa, mental ve fizik olarak hazırlamak istedik. Bugün de böyle oldu. Ama muhteşem taraftarımızın desteği, vites artırmamızı sağladı" açıklamasını yaptı.

“Korkmadan savaşarak oynayacağımızı söyledim”

Devre arasında takımıyla yaptığı konuşmayı aktaran İsmail Kartal, "1-0 geriye düştük. Devre arasında bir şeyler gösterdim taktik olarak. Bunu yaptığımız sürece, son 10 dakikada gidişata göre benim işaretimle o plana geçecektik. ’Biz bu oyunu devam ettirebilirsek, 1-1 değil 2-1, 3-1 kazanabiliriz’ dedim. Korkmayacağız ve savaşarak, kontrollü şekilde 10 kişi nasıl oynaması gerekiyorsa, kazanmamız için oyuncuları motive ettim. Bu şekilde ikinci yarıya çıktık" Teknik adamlar olarak işlerine konsantre olduklarını söyleyen Kartal, “Hakemlerle ilgili durum kulüp yönetiminin işi. Bugün sahada centilmence bir maç oldu. Mücadele gücü çok yüksek bir maç oldu. Herhalde seyir zevki olan, mücadele ve tempo açısından güzel bir maç olmuştur. Bugün 11’e 11 olsaydı ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. İrfan Can atılana kadar rakip sahaya yerleşmiştik ve Nwakaeme’nin arkasından etkili ataklarımız olmuştu. Ama kırmızı kart geldikten sonra da taktik değişiklikleri aynı şekilde sürdürdük. İrfan Can’a da sorduk ve bu kırmızı kartı kabul etmiyor" diyerek devam etti.

"Trabzonspor önemli takviyeler yaptı"

Geldiği günden bu yana 3 konu üzerinde yoğunlaştıklarını hatırlatan Kartal, "Geldiğimiz günden bu yana 3 konu üzerinde yoğunlaşacağımızı söylemiştim. Takım her zaman üzerine koymaya devam ediyor. Antrenman kalitesini artırarak, oyuncuların da keyif alacağı ve iyi yorulacakları antrenmanlar yapıyoruz. Bir plan yapıyorum ve şu anda her şey yolunda gidiyor. Geldiğimizden bu yana takım hep yukarıya doğru ivmelendi. Bazen rakip çok geride karşılayabilir, kırılmalar olabilir. Ama genel olarak baktığımızda şu anda ligde en çok ikili mücadele kazanan takım biziz. Ben geldikten sonra Fenerbahçe bu anlamda birinci sırada. Koşu mesafeleri bazen önemlidir. En azından oyuncular bazında ve bireysel anlamda ne kadar koşmuşlar, daha net görebilirsiniz. Bugün biz 113 KM koştuk, Trabzonspor 117 KM koştu. Ama biz 75 dakika 10 kişi oynadık. Ortalama bir oyuncu 8 KM koşsa, o zaman bizim de 120 KM civarı koştuğumuzu söyleyebilirim” dedi. Trabzonspor’un başarılı gidişi hakkında da konuşan Kartal, “Gerçekleri söylememiz gerekirse, Abdullah Avcı’yı tebrik etmek gerekiyor. Geldiği günden bu yana istikrarlı bir oyun planı var. Bugün ligde en çok yüksek maliyetli transfer yapan da Trabzonspor. Biz devre arasında dahi transfer yapamadık ama Trabzonspor bu arayı iyi değerlendirdi. Çok önemli ve yüksek maliyetli oyuncular aldılar. Visca’yı aldılar, bu oyuncuyu kim istemez. Doğru planlama yaptılar. Biz de yapmak isterdik ama onlar bu planlamaları geçen seneden yaptıkları için avantaj sağladılar ve bunu iyi değerlendirdiler. Ama önümüzdeki sene ne olur bilemem" açıklamasında bulundu.

"Ligin en üst seviyede bitirmek istiyoruz"

Bugün taraftar desteğiyle her takıma karşı iyi mücadele göstereceklerini söyleyen Kartal, "Taraftar önünde bugün karşımızda rakip kim olursa olsun, aynı karakteri ve mücadeleyi ortaya koyacaktık. Takımımız bazı eşikleri geçti. Bunun da sinyalini veriyordu. Taraftarların stadı doldurması, oyuncuların daha yüksek efor göstermesini sağladı. Taraftarlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi. Sezon başında göreve gelmesi halinde şu andaki durumların farklı olup olmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kartal, “Zor bir soru. Doğru söylememiz gerekiyorsa, geçmişteki hocaların da bu takıma katkıları var. Başkalarıyla kıyaslanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben geldikten sonra bazı şeyleri en iyi nasıl yapabileceğimi tespit etmiştim. Şu anda da bir şeylere elimizin değdiği ufak da olsa belli. O yüzden geriye bakıp ’Ben olsaydım şöyle olurdu’ dememek lazım. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum" diye konuştu. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan aldıklarını da hatırlatan Kartal, "Bugün en azından kaybetmedik. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik var. Hala ikincilik şansımızın devam ettiğini düşünüyorum. Bu sıra için rakipler birbirine çok yakın da olsa, biz en üst seviyede ligi bitirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve şansımızın da devam ettiğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.