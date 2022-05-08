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İsmail Kartal: "Mücadele açısından herkes elinden geleni yaptı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 biten Beşiktaş derbisiyle ilgili eksik oyuncuların yerine oynayan ve sahada görev alan herkesin mücadele açısından elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

Spor 08.05.2022, 22:16
İsmail Kartal: "Mücadele açısından herkes elinden geleni yaptı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 biten Beşiktaş derbisiyle ilgili eksik oyuncuların yerine oynayan ve sahada görev alan herkesin mücadele açısından elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe derbide deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbilerin zorluğunu bildiklerini ifade ederek, "Bugünde Beşiktaş taraftarlarının buradaki coşkusu, takımlarına verdikleri enerjisiyle beraber çok zorlu geçeceğini biliyorduk. Çok sert bir maç oldu. Çok fazla oyun durdu. Biz normalde biraz 55. dakikaya kadar çok fazla kendi oyunumuzu oynayamadık. Oyun çok fazla durdu, rakip sert baskılar yaptı ve kendi taraftarı önünde bizi oynatmamak için çok yakın baskı kurarak oynamaya çalıştı. Hakeme bunu müsaade etti. Bir gol attık, 1 tane daha pozisyonumuz vardı, Larin çıkardı. Serdar’ın vurmayıp İrfan’a çıkarsa bir pozisyon daha olabilirdi. Beşiktaş’ında pozisyonları var. Kaçan penaltısı, direkten dönen pozisyonu var. İki takımda çok iyi mücadele etti. Burada mücadele açısından her iki takımda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kazanmak için geldik. 7 oyuncunun yokluğunda buraya gelsek de sahaya çıkan oyuncularımızı sahada olmayan arkadaşlarını aratmadı. Burada 12 maçtır kendi evinde derbilerde kaybetmeyen Beşiktaş’a karşı 1 puanla ayrılıyoruz. 1 puan kötü değil, ikinci bitirmek için mücadele ediyoruz" dedi.

"Mücadele açısından herkes elinden geleni yaptı"

Oyuncularının performansına değinen Kartal, "Novak 1 gol attı, 2 penaltıya sebebiyet verdi. Kendisiyle konuştum mecburiyetten oynattık. O da elinden geleni yaptı. Gustavo iyi maç çıkardı Tisserand da öyle. Sadece bu baskı altında, bu sertlikte biz daha iyisini yapabilirdik. Çok fazla uzun top oynadık. Mücadele açısından herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuştu.

"Serdar’ın kredisi vardı"

Oyuncu değişiklikleri ve Serdar Dursun’un performansıyla ilgili konuşan İsmail Kartal, "Bugün Serdar Dursun’u daha önce oyundan alacaktım. İstediğim bağlantıları yapamadı, yapamadığı için ayakta da kalamadı. Aslında bizim oradaki geçiş oyunumuzda Serdar Dursun çok önemli oyuncu olduğu için bekledim yapacak diye. Devre arasında uyardım. Kendi futbolumuzu oynayalım dedim. Kazanırız kaybederiz dedim. Birazcık 55’ten sonra bunu yapmaya başladık, bu seferde Serdar Dursun 2. bölgeden 3’e gelip bağlantıları kursaydı daha etkili olabilirdik. Bazen maç maç oyuncuların performansları elinizde olmayan şekilde oluyor. Yapamıyorsunuz bazen. Hamleleri yaptık, hep bekledim daha öncede yapabilirdim. Bugüne kadar yaptığı için Serdar’ın kredisi vardı" ifadelerini kullandı.

"Topun hızını arttırmada soru işaretleri var"

Takımın eksikleriyle ilgili açıklama yapan Kartal, "Crespo’nun olmayışı diğer oyuncuların olmaması, keşke elimizde olsalar. Şanssız sakatlıklar yaşıyoruz. Kas sakatlıkları değil bunlar, oyun içerisinde normal bir çarpışma oluyor. Hep böyle şanssızlıklar oldu. Bugüne kadar istediğimiz sağlıklı oyuncular elimizde olsa onlarla oynayabilsek. Onların yerine oynayanlarda bizim oyuncumuz. Gustavo bize göre çok iyi oynadı. Pas trafiğinde bizim istediğimiz topun hızını arttırmada daha tam mıyız, soru işaretleri var. Bu takım bir sistemden bir sisteme geçti. Gustavo yeni yeni oynamaya başladı bunlar geçiş süresinde olabilir" şeklinde konuştu.

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