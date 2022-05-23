İsmail Kartal'la Fenerbahçe! Nereden nereye...

İsmail Kartal 32 puanda iken geldi

Takımı devraldığında 32 puanla 5. sırada olan Fenerbahçe, tecrübeli hoca yönetiminde sezonu 73 puanla 2. sırada tamamladı. Geldiğinde takımı lider Trabzonspor ’un 17 puan gerisindeydi. Konyaspor’un ligin ikincisi olmasına kesin gözle bakılıyordu. Ancak buna müsade etmeyen Kartal, Fener’i Devler Ligi potasına taşımayı başardı.

7 puan farktan 5 farka

Fenerbahçe deneyimli hoca ile çalışmaya başladığında Konyaspor’un 7 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler, muhteşem performansıyla ligi İç Anadolu ekibinin 5 puan önünde noktalamayı başardı.

18 haftanın en iyisi

İsmail Kartal takımın başında kaldığı 18 maçlık süre içerisinde Süper Lig’e de damgasını vurdu. Kartal’ın görevde olduğu 18 haftalık periyodun puan durumu dikkate alındığında Fenerbahçe bu süreci en fazla puan toplayan ekip olarak bitirdi.

VEDA KONUŞMASI

"Hayırlısı ne ise o olsun"

Yönetim ile görüşmelerin olacağını belirten Kartal, "Hayırlısı ne ise o olsun. Şu ana kadar başkanımızla ye da yöneticilerimizle görüşmedim. Herhalde bugünden sonra İstanbul'da bir görüşmemiz olacak. Ben de zaten sezonun planlamasıyla ilgili hazırladığım raporları başkanıma, yöneticilerime sunacağım. Biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nde, yeni sezonda, her şey güzel olsun. Benim için de Fenerbahçe için de en güzeli olsun." açıklamasında bulundu.

Karar başkanımızın ve yöneticilerimizin

Kartal, bir basın mensubunun "Bundan sonrası için düşünceniz nedir?" sorusuna, "Şu an herhangi bir düşüncem yok. İkinci yarının lideri, şampiyonu Fenerbahçe. İkinci yarıda en çok gol atan takım açık ara yine Fenerbahçe. Bu gurur bize yeter. Bundan sonra karar başkanımız ve yöneticilerimizin." yanıtını verdi.