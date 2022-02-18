banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kadıköy’de istifa sesleri!
Kadıköy’de istifa sesleri!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’da
Kadıköy’de maça taraftar ilgi göstermedi
Kadıköy’de maça taraftar ilgi göstermedi
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL

İsmail Kartal: “Kendi evimizde kaybetmeyi düşünmüyorduk“

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, evlerinde Slavia Prag’a kaybedeceklerini düşünmediklerini ifade ederken, yenildikleri maçlarda mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını söyledi. Ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu toplantıda yaptığı açıklamada Prag’da durumu değiştireceklerini söyledi.

Spor 18.02.2022, 00:41
İsmail Kartal: “Kendi evimizde kaybetmeyi düşünmüyorduk“

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, evlerinde Slavia Prag’a kaybedeceklerini düşünmediklerini ifade ederken, yenildikleri maçlarda mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını söyledi. Ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu toplantıda yaptığı açıklamada Prag’da durumu değiştireceklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Slavia Prag’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça her iki takımın da dengeli başladığını ifade ederek, “Basın toplantısında yaptığım konuşmalarda gerçekten dinamik bir takım olduğundan bahsetmiştim. Bugün de beklediğimiz gibi bir rakiple karşılaştık. İlk yarının sonunda beklemediğimiz bir gol yedik ve reaksiyon veremedik. İkinci yarı iyi başladık. Yaptığımız bir hata vardı. Rakip bekliyordu ve biz de geriden rakibi üstümüze çekip arkadaki boşlukları değerlendirmek istiyorduk. İlk yarı fazla uzun oynadık ve o bize kontrataklara dönüştü. Bu oynamak istediğimiz oyun değildi. Sonra bunu toparladık ve daha dengeli bir oyun ortaya koyduk. Golle başladık ama iki dakikada iki gol yememiz bizim gerçekten dengemizi bozdu. Bir gol daha bulduk ve maçı 3-2 kaybettik. Gol pozisyonlarına baktığımızda eşit. Onlar değerlendirdiler ve galibiyetle ayrıldılar. Burada her şey bitmedi. Bu turnuvanın yeni kurallarına göre Prag’ı orada yenip turu geçebiliriz. Oyuncularla bunu konuştuk. Hatayspor maçını düşünüyoruz artık. Yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Hastalıklar, sakatlıklar cezalar devam ediyor takımızda. Biz de rotasyon yaparak daha fazla sakatlık yaşamamak için değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu maç geride kaldı. Pazar günü Hatay maçımız var“ dedi.

“Kendi evimizde kaybetmeyi düşünmüyorduk“

Devre arası soyunma odasında konuşmasına değinen Kartal, “Bir oyuncu değişikliği yaptık, Min-Jae’nin arka adalesinde sertlik oldu ve öyle devam ettik. Daha sakin kalıp kendimiz gibi futbol oynamamızı söyledim futbolculara. Gol yiyebiliriz, gol de atabiliriz. Bunu çok daha fazla kafalarına takmamaları gerektiğini söyledik. Oradaki bazı orta sahada yapmamız gerekenleri anlattık. Golü bulduk ama üst üste iki gol dengemizi bozdu. Onu da izledik maçtan sonra. Bu kadar basit gol yemememiz gerekirken bunları yedik. Sonuç olarak maç 1-1 iken boş kaleye kaçan gol falan var. Sonuç olarak bugün 3-2 kaybettik. Kendi evimizde bunu kaybetmeyi düşünmüyorduk“ şeklinde konuştu.

“Kaybettiğimiz maçlarda çok da mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık“

11 sene Fenerbahçe forması giydiğini söyleyen İsmail Kartal, “Burada bir arkadaş bana bağırıyor. Hoca diyor Ferdi’yi niye sol bek oynatıyorsun. Bunu defalarca söyledim, elimizde oyuncu yok mecburen oynatıyorum. Ferdi’yi ön tarafta oynatmak istiyorum ama şu an zor günler geçiriyoruz. Taraftarların sağ duyulu olması lazım. Biz kendi evimizde gol yiyebiliriz. Başakşehir maçında da aynısı oldu. Taraftarımızın bize destek olması lazım. Bu zor günlerde birlik olursak başarılı olabiliriz. Onların bize vereceği enerjiye çok ihtiyacımız var. Taraftarımız varsa biz varız. Bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bugünkü duruma ben gerekten üzülüyorum. Oyuncularıma da hak veriyorum. 1 gol yiyoruz bir anda bazı oyuncular ıslıklanıyor, oyuna giren yuhalanıyor. Biz taraftarlarımızdan özür diliyoruz kaybettiğimiz için. Onları memnun edemedik. Onların mutlu ve memnun olması için çok çalışıyoruz. Hiç kimse bu ortamdan mutlu değil. Bunu ne kadar başarabiliriz, ben başaracağımızı düşünüyorum, takım buna iyi sinyaller veriyor. Kaybettiğimiz maçlara bakarsanız çok da mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Elimizdeki kadroya baktığımız zaman çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Eksik olan bir şeyimiz var. Birkaç maç üst üste kazanmamız lazım öz güven için. Gerçekten sıkıntılarımız var. Taraftarın bize destek vermesi, bizimle beraber olması lazım. Zor günlerin beraber üstesinden gelebiliriz. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Onlara diyorum ki biraz daha sakin ve sabırlı olsunlar. Bu futbolculara bizlere güvenmelerini istiyorum“ açıklamasında bulundu.

“Devre arası transfer yapmak kolay olmuyor“

Devre arasındaki transfer sürecine değinen tecrübeli teknik adam, “Ben Fenerbahçeliyim, şikayet edemem. Başkanımız ve yöneticilerle açık açık konuştuk bazı şeyleri. Devre arası transfer yapmak kolay olmuyor. Bazı oyuncuları istedik, çok ciddi girişimler oldu. O kulüpler hem oyuncuları vermek istemedi hem de maliyetleri çok yüksek oldu. Fair-Play’den dolayı da alamadık. Bazılarını alabilirdik, oyuncu baktık. Almış olmak için almayalım dedim. Fenerbahçe’ye katkı sağlayacak, takıma güven verecek oyuncuların işini hafifleten oyuncular almamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık ve yapamadık. Artık inşallah sezon sonu olacak. 3’lü sistemden 4’lü sisteme geçtik. Hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Oyuncularım çok iyi niyetli. Ferdi’nin attığı golü 1 haftadır çalışıyoruz. Ferdi dün antrenmanda 2 tane attı, şimdide 1 tane attı. Oyuncuların moralini arttırmaya çalışıyorum. Şu ara bir şanssızlık yaşıyoruz. Bunlara sığınacak değilim. Elimden geldiği kadar arkadaşlarımla beraber nasıl daha fazla mücadele edebiliriz, nasıl topu elimizde tutup oynayabiliriz yönünde devam edecek“ ifadelerini kullandı.

“Ben korkmam, genç oyuncuları severim“

Altyapıdan kadroda bulunan oyunculara değinen Kartal, “Çağtay altyapıdan A takıma idmanlara aldığımız bir oyuncu, 1 aydır bizle beraber bazı eksiklikleri vardı. Birden bire bu oyuncuları A takıma koyduğunuz zaman, öz güven anlamında çöküş yaşayabilir. Hem onu kaybetmemek hem korumak için yaptık. Güzel bir seviyeye geldi, hafta sonu oynayabiliriz çok net. Arda’yı daha erken alacaktım. Ben korkmam, her zaman gen oyuncuları severim“ şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu: “Prag’da durumu değiştireceğiz“

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu da, zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. İlk yarıda işlerimizi kendimiz için zorlaştırdık. Golleri rakibe biz hediye ettik. İkinci yarıya çok iyi başlamıştık 1-1’i bulduk ama rakibimiz öne geçti. Önümüzdeki hafta bu durumu Prag’da değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım. Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Bu sene çok farklı pozisyonda oynadım ama hangi pozisyonda oynadığım fark etmez. Hocamız bana o özgürlüğü veriyor. Hangi pozisyondan oynarsam oynayayım hocamız bana o güveni veriyor. Nerede, hangi pozisyonda oynamamın önemi yok" diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14