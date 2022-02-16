banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!

İsmail Kartal: "Galip gelerek bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın oynayacakları Slavia Prag maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın bu maça zihinsel, fiziksel ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlandı. Galip gelerek bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

Spor 16.02.2022, 15:09
İsmail Kartal: "Galip gelerek bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın oynayacakları Slavia Prag maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın bu maça zihinsel, fiziksel ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlandı. Galip gelerek bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe yarın sahasında Çekya’nın Slavia Prag ekibi ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile futbolculardan Miha Zajc, Ülker Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hazırlıklarını en iyi şekilde tamamladıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Bu akşam taktiksel çalışmalarımız ve duran top organizasyonlarımız olacak. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Son oynadıkları kupa maçına yardımcılarımdan birini gönderdik. Bugüne kadar oynadıkları maçları ekip arkadaşlarımla analiz yaptık. Ne yapmak istediklerini net biliyoruz. Bu takımın özellikle 4 yıldır aynı teknik direktörü var. Şu an ligin lideri ve sağ bek pozisyonunda belirsizlik var. Yüzde 61 ile kendi liglerinde oynayan bir takım. Yarın neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli. Oyuncularımızın bu maça zihinsel, fiziksel ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlandı. Galip gelerek bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek istiyoruz" diye konuştu.

"Her oyuncumuz bizim için kıymetlidir"

Şu an 8-9 oyuncularının eksik olduğunu ancak ellerindeki her futbolcunun değerli olduğunu vurgulayan Kartal, "Her oyuncumuz bizim için kıymetlidir. Hala oynatmak istediğim oyun tam anlamıyla bu değil. Daha tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Yavaş yavaş takımımım bu sinyalleri vermeye başladı. İçini doldurmam gereken taktik boşluklar var. Hemen bugünden yarına olacak işler değil. Keşke birkaç hafta bu takımla çalışabilseydim. Buna rağmen çok kısa bir zaman içinde çok ciddi çalışıyoruz. Oyuncularım çok karakterli. Bu ara birkaç galibiyete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız merak etmesin" şeklinde konuştu.

"Mesut Özil 30 gün sonra ilk defa takımla antrenmana çıktı"

Camia ve arma için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının ifade eden İsmail Kartal, "Takımın maçlarda ortaya koyduğu performanslarda yükselişini görüyoruz. Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biridir. Dünya çapında bir markadır. 30 gün aradan sonra ilk defa dün takımla antrenmana çıktı. Ona saygı duyuyoruz. Sakatlığından dolayı bizimle beraber olamadı. İlk defa dün antrenmana çıktı. Oynayabileceği süre içinde oynatmayı düşünüyoruz, hiçbir problemimiz yok" dedi.

"Hem Fenerbahçe hem kariyerim adına iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyorum"

Takımın genç futbolcuları Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya’nın kendileri için çok değerli olduğunu ve taraftarın bu oyuncuların geleceği konusunda endişeli olmaması gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Yarın için özel bir planımız var. İrfan Can, Ozan, Gustavo, Burak, Novak, Çağtay ve Rossi yok. Mesut daha dün idmana çıktı. Ben bahanelere sığınan bir antrenör değilim. Elimizdeki oyuncular sağlıklı, onlar sahaya çıkıp mücadele edecek. En doğru oyuncuları bir araya getirerek rakibe göre bir 11 ile sahaya çıkacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla sahadan ayrılırız diye düşünüyorum. 3’lü formasyonu çok düşündük, halen düşünüyoruz ama yarınki maçta oyunun gidişatına göre değişiklikler olabilir. Kariyerim için önemli bir maç. Hem Fenerbahçe hem kariyerim adına iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyorum. İnşallah Avrupa’ya güzel bir başlangıç yaparım" diyerek sözlerini tamamladı.

Miha Zajc: "En iyimizi ortaya koymak istiyoruz"

Sloven futbolcu Miha Zajc ise zor bir maç olacağını söyleyerek, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir takımla mücadele edeceğiz. Modern futbol oynuyorlar. Kendi evimizde taraftarlarımızın desteğiyle en iyimizi ortaya koymak istiyoruz. İyi bir performansla galip gelmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süre galibiyet alamadıklarını ve zor bir periyottan geçtiklerini aktaran Zajc, "Son maç itibarıyla sahaya iyi bir karakter ve takım ruhu koyduğumuzu düşünüyorum. Oyuncular olarak şu an kendimizi çok daha iyi hissettiğimizi söyleyebilirim. Her maça hazır olmaya çalışıyoruz. İyi hazırlandık, bizler açısından önemli bir kulvar. Avrupa’da oynayacak seviyede olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. İsmail hoca ve ekibiyle çok fazla şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Bizler açısında olumlu bir değişiklik oldu. Hoca kendisiyle beraber enerjisini de bize aktarıyor. idmanlarda çalışma durumumuz gayet iyi. Avrupa’da her takım gayet organize bir şekilde maçlarını çıkarıyor. Önde baskı yapmaya çalışan takımlar. Bizler daha kaliteli bir ekibe sahibiz. Saha içinde organize oyunumuzla iyi bir futbol oynayabileceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11