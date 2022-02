İsmail Kartal: "Galip gelerek bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın oynayacakları Slavia Prag maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın bu maça zihinsel, fiziksel ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlandı. Galip gelerek bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe yarın sahasında Çekya’nın Slavia Prag ekibi ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile futbolculardan Miha Zajc, Ülker Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hazırlıklarını en iyi şekilde tamamladıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Bu akşam taktiksel çalışmalarımız ve duran top organizasyonlarımız olacak. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Son oynadıkları kupa maçına yardımcılarımdan birini gönderdik. Bugüne kadar oynadıkları maçları ekip arkadaşlarımla analiz yaptık. Ne yapmak istediklerini net biliyoruz. Bu takımın özellikle 4 yıldır aynı teknik direktörü var. Şu an ligin lideri ve sağ bek pozisyonunda belirsizlik var. Yüzde 61 ile kendi liglerinde oynayan bir takım. Yarın neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli. Oyuncularımızın bu maça zihinsel, fiziksel ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlandı. Galip gelerek bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek istiyoruz" diye konuştu.

"Her oyuncumuz bizim için kıymetlidir"

Şu an 8-9 oyuncularının eksik olduğunu ancak ellerindeki her futbolcunun değerli olduğunu vurgulayan Kartal, "Her oyuncumuz bizim için kıymetlidir. Hala oynatmak istediğim oyun tam anlamıyla bu değil. Daha tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Yavaş yavaş takımımım bu sinyalleri vermeye başladı. İçini doldurmam gereken taktik boşluklar var. Hemen bugünden yarına olacak işler değil. Keşke birkaç hafta bu takımla çalışabilseydim. Buna rağmen çok kısa bir zaman içinde çok ciddi çalışıyoruz. Oyuncularım çok karakterli. Bu ara birkaç galibiyete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız merak etmesin" şeklinde konuştu.

"Mesut Özil 30 gün sonra ilk defa takımla antrenmana çıktı"

Camia ve arma için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının ifade eden İsmail Kartal, "Takımın maçlarda ortaya koyduğu performanslarda yükselişini görüyoruz. Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biridir. Dünya çapında bir markadır. 30 gün aradan sonra ilk defa dün takımla antrenmana çıktı. Ona saygı duyuyoruz. Sakatlığından dolayı bizimle beraber olamadı. İlk defa dün antrenmana çıktı. Oynayabileceği süre içinde oynatmayı düşünüyoruz, hiçbir problemimiz yok" dedi.

"Hem Fenerbahçe hem kariyerim adına iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyorum"

Takımın genç futbolcuları Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya’nın kendileri için çok değerli olduğunu ve taraftarın bu oyuncuların geleceği konusunda endişeli olmaması gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Yarın için özel bir planımız var. İrfan Can, Ozan, Gustavo, Burak, Novak, Çağtay ve Rossi yok. Mesut daha dün idmana çıktı. Ben bahanelere sığınan bir antrenör değilim. Elimizdeki oyuncular sağlıklı, onlar sahaya çıkıp mücadele edecek. En doğru oyuncuları bir araya getirerek rakibe göre bir 11 ile sahaya çıkacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla sahadan ayrılırız diye düşünüyorum. 3’lü formasyonu çok düşündük, halen düşünüyoruz ama yarınki maçta oyunun gidişatına göre değişiklikler olabilir. Kariyerim için önemli bir maç. Hem Fenerbahçe hem kariyerim adına iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyorum. İnşallah Avrupa’ya güzel bir başlangıç yaparım" diyerek sözlerini tamamladı.

Miha Zajc: "En iyimizi ortaya koymak istiyoruz"

Sloven futbolcu Miha Zajc ise zor bir maç olacağını söyleyerek, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir takımla mücadele edeceğiz. Modern futbol oynuyorlar. Kendi evimizde taraftarlarımızın desteğiyle en iyimizi ortaya koymak istiyoruz. İyi bir performansla galip gelmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süre galibiyet alamadıklarını ve zor bir periyottan geçtiklerini aktaran Zajc, "Son maç itibarıyla sahaya iyi bir karakter ve takım ruhu koyduğumuzu düşünüyorum. Oyuncular olarak şu an kendimizi çok daha iyi hissettiğimizi söyleyebilirim. Her maça hazır olmaya çalışıyoruz. İyi hazırlandık, bizler açısından önemli bir kulvar. Avrupa’da oynayacak seviyede olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. İsmail hoca ve ekibiyle çok fazla şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Bizler açısında olumlu bir değişiklik oldu. Hoca kendisiyle beraber enerjisini de bize aktarıyor. idmanlarda çalışma durumumuz gayet iyi. Avrupa’da her takım gayet organize bir şekilde maçlarını çıkarıyor. Önde baskı yapmaya çalışan takımlar. Bizler daha kaliteli bir ekibe sahibiz. Saha içinde organize oyunumuzla iyi bir futbol oynayabileceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.