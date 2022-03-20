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İsmail Kartal: "Galibiyet ve oynanan futbol özgüveni arttırdı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, aldıkları galibiyetlerle ve oynanan futbolla futbolcularının özgüveninin arttığını ve mental olarak toparlandıklarını ifade etti.

Spor 20.03.2022, 22:19
İsmail Kartal: "Galibiyet ve oynanan futbol özgüveni arttırdı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, aldıkları galibiyetlerle ve oynanan futbolla futbolcularının özgüveninin arttığını ve mental olarak toparlandıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, her hafta olduğu gibi bu maça da iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Geçen sene çalıştığım bir takımdı Konyaspor. Bununla beraber maça iyi başladık, çok fazla pozisyonlar ürettik ama iyi oynarken de beklemediğimiz şekilde bir gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasında bir konuşma yaptım. İyi oynayan taraf biziz, tempomuzu arttırmamız gerektiğini ve önde baskı yapmamız gerektiğini söyledim. Oyuncularım da hep birlikte bana bir geri dönüşü oldu. Biz karakterli bir takımız. Bizi buraya desteklemeye gelen bütün Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edebildiysek ve mutlu olmaları bizi daha çok mutlu ediyor. Bunları unutmamaları gerektiğini anlattım, mükemmel geri dönüş oldu. Oyuncularımın ortaya koydukları bu karakterli mücadeleden ve güzel oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyeti bizi yalnız bırakmayan, sonuna kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Onlar varsa biz varız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımla birlikte muhteşem bir birliktelik oldu, enerjimizi rakibe hissettirdik. Szalai’nin sakatlığından dolayı geçmiş olsun diliyorum ve maçtan önce Konyaspor’da sakatlanan Abdülkerim’e de geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

"Düzeltmemiz gereken konular var"

Hayatının Fenerbahçe’de geçtiğini belirten Kartal, “Taraftarların ne beklentisi olduğunu biliyorum. Biz ekibimizle beraber, bizler oyuncularımızla hep birlikte iyi antrenman yaptık ve iyi çalıştık. Her takım çalışıyor kendine göre. Elimizden geldiği kadar oyuncuları motive etmeye çalışıyoruz. Hayatımın büyük bir bölümünü bizler Samandıra’da geçiriyoruz. Sonuçta ortaya konulan futbol mücadele şu an iyi ama daha tam istediğim gibi değil. Daha biraz olması gereken düzeltmemiz gereken konular var. Zamanla yarışıyoruz. Geldiğimiz fena nokta değil, iyi bir nokta. Çok aşırı büyütmeye gere yok. Fenerbahçe’nin böyle olması gerekiyor. Biz de ekibimizle beraber bu anlayışla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galibiyet ve oynanan futbol özgüveni arttırdı"

Fenerbahçe’nin son zamanlardaki durumuna değinen İsmail Kartal, "Benim bir Fenerbahçeli olarak kafamdaki planlar bunlardı. Taraftarlar varsa bizler varız. Taraftarlar bu stadı doldurduğu zaman Fenerbahçe’nin iyi mücadele edebileceğini, ellerinden geleni yapacağını planlıyordum. Yönetim, taraftar ve futbolcular bir bütün olursak başarı yakalarız. Şuan bunu yakaladık gibi. Taraftarımız inanmaya başladı ve o negatiflik gitti. Güzel enerjiyle maçlara çıkıyoruz. Aldığımız bu galibiyetle ve oynanan futbol özgüveni arttırdı. Antrenmanlardaki drillerimiz hep oyunu geliştirmeye yönelik olduğu için oyuncularda keyif alıyor. 8 tane maç var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Arada kırılma olabilir, kaybedebilir, berabere kalabiliriz ama bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz“ diye konuştu.

“Benim bir kırgınlığım yok"

Takımdaki hoca arayışı ile ilgili soruya cevap veren Kartal, “Hoca arayışı olabilir, burası Fenerbahçe ve benim kırgınlığım yok. Bu yönetimin takdiridir. Artık ben o işleri düşünmüyorum. Önümüzdeki maçları nasıl en iyi şekilde geçiririm ona bakıyorum. Min-jae konusuna gelince kendisi karakterli bir oyuncu. Öne gelmişti ve topla daha hızlı çıkabilsin diye kenardan enerjimi katmak istedim böyle bir şey oldu“ açıklamasını yaptı.

“Maç maç odaklanıyoruz“

Milli maç arasıyla takıma 3 gün izin verdiğini belirten tecrübeli teknik adam, “Öncelikle milli takıma giden 13 oyuncumuz var, onlara başarılar diliyorum. Kalan oyuncularla Kayserispor maçına hazırlanacağız, Galatasaray derbisini düşünmeyeceğiz. Odak noktamız tamamen Kayserispor olacak. O maç bittikten sonra Galatasaray maçını düşüneceğiz“ dedi.

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