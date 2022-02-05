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İsmail Kartal: “Biz beraber olursak başarılı olabiliriz“

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncularını motive edeceğini ve maçlara hazırlayacağını ifade ederken, beraber olurlarsa başarılı olabileceklerini söyledi.

Spor 05.02.2022, 22:01
İsmail Kartal: “Biz beraber olursak başarılı olabiliriz“

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncularını motive edeceğini ve maçlara hazırlayacağını ifade ederken, beraber olurlarsa başarılı olabileceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, her iki takımın da gerçekten çok tempolu oynadığını ifade ederek, mücadele gücü yüksek bir lig maçı olduğunu söyledi. Kartal, “Bizim bir iki pozisyonumuz var, rakibin de öyle. İkinci yarı İrfan’ın omzunda problem olduğu için mecburi değişikliğe gittik. İkinci yarıda oyun kontrolü 15 dakika bizdeydi. Golü ararken yediğimiz gol bütün takımın dengesini bozdu. Ondan sonra da çok fazla üretken olamadık. Hamlelerimiz zamanında ve yerindeydi. Oyunu değiştirmek için her şeyi yaptık. Sadece istediğimiz gibi üretken değildik ve sonuçta bir gol yedik, maçı kaybettik, çok üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Fenerbahçe bir gol yediği zaman en az 2 gol atıp maçı çevirmesini bilmeli. Biz bu akşam bunu gerçekleştiremedik. Sadece bugün söylediğim gibi maçı biz de kazanabilirdik. 1 gol bulup öne geçseydik belki taraftarımızın bu gol enerjisini yukarı çekip çok başka bir skorla maç bitebilirdi. Bir gol yediğimiz için tepki protestolar oldu. Ben bunların olmamasını diliyorum. Futbolcular bizim futbolcularımız. Biz Fenerbahçe’yi temsil ediyorum. Taraftarımızdan biraz daha sağduyulu olmalarını istiyorum. Biraz daha takımımıza destek vermelerini istiyorum“ dedi.

“Oyuncuların motivasyonunu yükseltmeye çalışacağım“

Gerçekten zor bir dönemde olduklarını söyleyen Kartal, “Maç 0-0 ve daha oyunda iki takım da birbiriyle mücadele ediyor. Ortada bir taktik savaşı var. Biz de gol atabilirdik, rakip de. Ortada dengesizlik yoktu. Zaman zaman kontrol bizde, zaman zaman onlardaydı. 1 golle maçı kazandılar. Taraftarlar bizim taraftarımız. Onlar varsa biz varız. Hep beraber burayı desteklememiz lazım. Bunun sonu yok. Taraftarlarımızın birazcık daha sakin olmaları lazım, takımı desteklemeleri lazım. Bugün kaybettik, gerçekten 3 gün sonra salı günü kupa maçı var. O maça ben en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım. Onların moral motivasyonunu yükseltmeye çalışacağım“ ifadelerini kullandı.

“Biz beraber olursak başarılı olabiliriz“

Kendisinin Fenerbahçeli olduğunu anlatan İsmail Kartal, “Kaçmam, arkamı da dönmem, sonuna kadar savaşırım. Ne kadar bunu başarabilirim, ben yapabilirim tek başıma benim yapacağım iş değil. Taraftarın bize destek vermesi, oyuncuların sorumluluk alması lazım. Ben elimden geleni bir Fenerbahçeli olarak katarım. Gece gündüz Samandıra’da uğraşıyorum. Başkan ve yöneticiler de çok ilgililer. Maçtan sonra geldiler, oyunculara geçmiş olsun dediler, olur arkadaşlar kafanızı kaldırın 3 gün sonra maç var ona konsantre olun dediler. Biz beraber olursak başarılı olabiliriz“ şeklinde konuştu.

İsmail Kartal son olarak takımın ileri uçtaki üretkenlik problemi ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

“Zamanında ve doğru değişiklikler yaptığımızı düşünüyorum. İstediğimiz gibi üretken değildik. Fenerbahçe’de takım olarak bir şeyler yapmamız lazım. Hücum hattında başarılı olacağını inandığımızı oyuncuları sahaya attık, bir plan yaptık olmadı. Transferler konusunda yönetim çalışmalarını sürdürüyor. “

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