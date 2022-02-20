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İsmail Kartal: "9 oyuncu oynatmayarak bir cesaret gösterdim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor karşısında 9 oyuncusunu oynatmayarak kadroda rotasyon yaptığını ve bir cesaret gösterdiğini ifade etti.

Spor 20.02.2022, 22:17 20.02.2022, 22:39
İsmail Kartal: "9 oyuncu oynatmayarak bir cesaret gösterdim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor karşısında 9 oyuncusunu oynatmayarak kadroda rotasyon yaptığını ve bir cesaret gösterdiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Prag maçına göre 9 oyuncudan yoksun çıktıklarını ve rotasyona gittiklerini belirterek, "Çünkü çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Oyuncularla yaptığımız toplantılarda ve gözlemlediğimiz kadarıyla bazı oyuncularda ufak ufak sakatlık sinyalleri vermeye başladılar. Onları dinlendirmek, korumak ve ikinci maçın daha güçlü bir şekilde çıkabilmek için rotasyona gittik. Bu rotasyona giderken de gençlerimizi 11’de oynattım. Onlar da A takım oyuncusu olduğu için Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceğine inandığımız oyuncular. Onlar için test maçlarıydı. Çok güzel referansları var. Güzel bir sınavı geçtiler. Onlar da bu takımın geleceği olan oyuncuları olduklarını gösterdiler. Bu oyuncuları kazanarak takımdaki oyuncu kalitesini, kadro derinliğini geliştirmiş olduk. Bu akşam ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşam neyi planladıysam gol ve oyuncu değişiklikleri dahil hepsi karşılık buldu. Hak ettiğimiz bir oyunla bir mücadeleyle daha çok pozisyonlara da girdik, net pozisyonlarımz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Hatayspor ikinci bölge savunmasını iyi yapan takımlardan bir tanesi. Kazandıkları toplarla da bunları değerlendirip, kontra ve hızlı çıkan bir takım. Böyle kazanıyorlar. Antrenmanda yaptığımız taktik çalışmalarında bunları anlatmıştık ama buna rağmen onlarında etkili atakları oldu. Altay bu akşam çok iyi oynadı. Bugün haklı bir galibiyet elde ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatayspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

"9 oyuncu oynatmayarak bir cesaret gösterdim”

Takımdaki oyuncu rotasyonuna değinen Kartal, "Rotasyon demek biz teknik direktörlerin görevi oyuncuları iyi gözlemleme demek. Ne kadar yorgun ve ne verebileceğini bilip sakatlık risklerini ortadan kaldırmak için onları da oynatacaksınız. Hem rekabeti arttırmak ve hem bir sonraki maç için oynatacak oyuncuları koruyarak 9 tanesini oynatmadım. Antrenörlük hayatımda az oyuncu oynatayım bahanelerine girmedim. 9 oyuncuyu oynatmayarak bir cesaret gösterdim, çünkü onlara güveniyorum. Onlarda bir karşılık verdiler bu akşamda güzel bir galibiyetle geceyi kapattık" ifadelerini kullandı.

"Burak Kapacak’ın özgüven kazanması lazım"

Burak Kapacak’ın performansına değinen İsmail Kartal, "Burak Kapacak’ın biraz daha özgüvenli oynamasını istiyorum, bu potansiyel kendisinde var. Hala tedirginlik var kendisinde. 2-0 galibiz, kendin ol, çalım at şeklinde uyarıyorum. Bunları da aşarsak Kapacak’ı da kadroda görebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

"Arda ve Çağtay fırsatı iyi değerlendirdi"

Çağtay Kurukalıp ve Arda Güler’in performansına değinen tecrübeli teknik adam, "Bu akşam 60 küsür dakikada gol attık, gol kaçırdık ve maç 0-0 gitmesine rağmen taraftarlarımız bu akşam oyunculara tepkide bulunmadılar, maçı kazandık. İki genç oyuncumuzun test maçıydı. Bu testi ceplerine koydular onlar ve bizim için çok önemliydi. Antrenmanlarda oynatıyorduk Arda’yı ama Çağtay’ı oynatamıyorduk. Onlar da bu fırsatı değerlendirdiler. Bundan sonra aşağıdan bazı oyuncularımız var A takımla antrenmanlara çıkıyor. Biz kimi beğenirsek, demeyelim ama kimi buraya yeterli görürsek onları kadroya alabiliriz. O çocuklar bizim altyapımızın geleceği, orayla sürekli iletişim halindeyiz. İyi bir yol kat ettik" açıklamasını yaptı.

"Ozan Tufan hem yıprandı hem taktiksel olarak çıktı"

Ozan Tufan’ın ikinci yarıda yer almamasıyla ilgili soruya cevap veren Kartal, "Ozan Tufan sağ bekte oynadı. Nazım’da çok yıpranmıştı. Hem onu da dinlendirmek amacıyla sağ bek oynattık. Kendisiyle konuştuk, oynarım dedi. Hem yıpranmasın, hem de taktik diye yaptık. İlk yarı Osayi de etkin değildi. Onu arkaya alarak daha çok destek vereceğini düşündük" ifadelerini kullandı.

#İsmail Kartal
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