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İsmail Kartal, 6.5 yıl sonra Kadıköy’de
Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, 6 buçuk yıl aradan sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy’de yer aldı.
Spor 19.01.2022, 20:20 19.01.2022, 20:40
Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, 6 buçuk yıl aradan sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy’de yer aldı.
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira’nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy’de takımın başında 6 buçuk yıl sonra yer aldı. Kartal, son olarak 2014-2015 sezonunda 30 Mayıs 2015 tarihinde Kasımpaşa mücadelesinde Fenerbahçe’de görev yapmıştı.