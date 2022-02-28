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İsmail Kartal: "3 hafta önce Arda’yı kimse tanımıyordu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada 3 hafta öncesine kadar Arda Güler’i kimsenin tanımadığını, Güler’i Fenerbahçe’ye ve Türk futboluna kazandırdıklarını ifade etti. Kartal ayrıca önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor mücadelesinin ses getiren maçlar olduğunu söyledi.

Spor 28.02.2022, 23:18
İsmail Kartal: "3 hafta önce Arda’yı kimse tanımıyordu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada 3 hafta öncesine kadar Arda Güler’i kimsenin tanımadığını, Güler’i Fenerbahçe’ye ve Türk futboluna kazandırdıklarını ifade etti. Kartal ayrıca önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor mücadelesinin ses getiren maçlar olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, buraya 3 puan almak için geldiklerini ifade ederek, "Bütün takım, oynayan oynamayan inanmıştık galibiyete. İnanarak hep birlikte Samandıra’da 2, 3 gün birlikte olduk. Birlikte yapmış olduğumuz antrenman ve toplantılar oldu. Rakibi çok iyi analiz ettik. 2 ve 3-0 yapabilirdik. Rakipte oyuna ağırlığını koydu, bir gol buldu. İkinci yarı yine aynı şekilde rakibin bize karşı üstünlüğü vardı. Bizde golden sonra oyunu dengeleyebilmek için rakip çok fazla üstümüze geldi. Arkada çok boşluklar bıraktılar. Ama bunu hep bir oyunun gidişatına göre bekliyorduk. Oyun berabere ya da geriye düşersek lehimize nasıl çevirebilirdik, planımız vardı. Hemen Serdar, Mert Hakan ve Pelkas’ı oyuna aldık. Sonra Enner Valencia’yı aldık. Arkada bire bir kalıyorlar ve arkada çok boşluklar veriyordu Kasımpaşa. Biz 1-1’den sonra bu hamlelerimize dikkat edersiniz ki 5 tane ceza alanı içi ve etrafında boş oyuncuyu, doğru oyuncuyu topla buluşturabilseydik goller bulup maçı çevirebilirdik. Bu şekilde de kendi lehimize çevirmesini bildik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kulübede oynamayan oyuncuların sahadaki arkadaşlarına enerjiyi aktarmaları beni çok mutlu etti. Bugün çok önemli bir şey daha elde ettik. Bu sezon ilk defa böyle bir şey oldu belki de. İki takımda sahada 125 km koştu. Çok önemli ve anlamlı. Türkiye Ligi ortalaması 113 km iken bu kadar koşabildik. Kasımpaşa zaten bunu yapabiliyor. Ama bizim onlarla koşuya koşuyla cevap vermemiz çok anlamlı. Maçı ne kadar istediğimizi kazanmak için enerji koyduğumuzun göstergesidir. Her iki takımda da galibiyet lazımdı. Kasımpaşa takımının sıralamadaki yeri insanları aldatmasın. Oyun olarak yukarıları hak ediyor. 10 lig maçında bir Trabzon, bir bize mağlup oldular. Aldığımız galibiyet anlam kazandı. Kasımpaşa’ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"3 hafta önce Arda’yı kimse tanımıyordu"

Arda Güler için daha önce ’korumamız lazım’ şeklindeki konuşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Kartal, "3 hafta önce Türkiye’de Arda’yı kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda’yı konuşuyor, bundan çok memnunum ve demek ki doğru iş yapıyorum. Çağtay ve Arda’ları çıkartıp oynatıyorum. Son zamanlarda Fenerbahçe tarihinde bunları oynatan tek teknik adam benim galiba Fenerbahçe’de. Türkiye’deki futbol adamlarımızın, federasyonun isteği genç oyuncuların oynaması değil mi? Onları oynatacağız diye kaybetmeyelim. Bugün Ferdi 2 ay yok, Slavia maçında sakatlandı. O takım en çok koşan, sert oynayan takımlardan biri. Biz Arda gibi oyuncuları doğru zamanda doğru şekilde oynatıp baskıdan kurtarmak ve bir şeyleri başarsın diye oynatıyoruz. Hatalarda yapacak, bunlar genç ve hata yapa yapa olacaklar. Ancak çok sert bir takım, bir kaç sefer aynı sertliği gösterselerdi ve bir iki kere hata yapsa özgüveni kaybetse, sahada sindirselerdi biz bugün çok daha fazla onun özgüveni kazanmasını yapacak şeyler daha zor olurdu. Bugün ilk 11 başladı, yarın oynayacak diye garanti yok. Burası Fenerbahçe. Onları doğru maçlarda oynata oynata Fenerbahçe’nin ve Türk futbolun en iyi oyuncularından biri olacak. Herkesin sabırlı olması lazım. Bu oyuncu ve diğer oyuncularımız gibi hepsine sahip çıkıp destek olmamamız lazım. 17 yaşına girdi bu çocuk. 3 hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye’de, biz oynattık. Fenerbahçe kazandı, Türk futbolu kazandı. Geç bulduk çabuk kaybetmeyelim“ ifadelerini kullandı.

"Valencia’yı erken alabilirdim"

Oyuncu değişikliklerine değinen İsmail Kartal, "Rakip çok üzerimize geliyordu, Pelkas, Serdar ve Mert Hakan değişiklikleriyle oyunu dengeledik. Dönen her top rakibe tehlike oluyordu. Boş oyuncuyu doğru zamanda buluştursaydık goller bulabilirdik. Onlar geliyordu ama duvara çarpmış gibiydi. Valencia’yı daha erken alabilirdik, sabrettim. Sonra onu maçı kazanmak için oyuna attık“ değerlendirmesini yaptı.

“Trabzon müsabakaları ses getiren maçlardır“

Trabzonspor ile oynanacak olan maça değinen Kartal, “Fenerbahçe, Trabzonspor maçları hem İstanbul’da hem Trabzon’da her zaman ses getiren maçlardır. Biz kendi evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligdeki sıralamadaki üst sıralarda kendimize iyi yer bulabilmek için Trabzonspor maçını kazanmamız lazım. Burada kendi evimizde oynarken de taraftarlarımızdan isteğim böyle bir maçta gelip bizi sonuna kadar desteklemeleri. Onları yanımızda görmek istiyorum. Bize ve takıma inanmalarını istiyorum. Onlar bize destek verirse, onların enerjisiyle daha çok şey başaracağız. Onlar varsa biz varız. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var. Takım olarak belki onların isteklerine bu sezon belki çokta mutlu edebilecek durumda değiliz. Farkındayız ama biz onları mutlu edip kendimizi affettirmek istiyoruz. Burası Fenerbahçe. Fenerbahçe de bütün oyuncularımız değerlidir ve ondan dolayı kulüptedir. Maç maç bakıyoruz. Burada formayı giyip sahaya çıkan her oyuncu hakkını vermesi lazım. Kim veriyorsa, vermek istiyorsa o oyuncuları bir araya getiriyoruz. Bu maç Sosa yoktu, dinlendirdik. Onun yerine oynayan oyuncular iyi mücadele etti. Trabzonspor maçını izleyip, düşünüp ona göre analiz yapacağız“ şeklinde konuştu.

"İrfan Can’ı bilerek oyunda tuttum"

İrfan Can Kahveci’nin performansıyla ilgili soruya cevap veren Kartal, "İrfan Can’ı bilerek tuttum, maç eksiğini temposunu kazansın diye. Bizim takımımızın ona ihtiyacı var. Biraz fazla tuttuk ki maç ritmini yakalayabilsin diye ve onu bilerek yaptım“ diye konuştu.

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