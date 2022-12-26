İsmail Ertekin: “Özer Hurmacı yöneticilerimizle görüşüyor”

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, transfer yasağı olan takıma dahil edilebilecek yegane futbolculardan olan Özer Hurmacı’nın yönetimle görüştüğünü ve katkı sağlaması halinde takıma katılacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu bilindiği üzere 1,5 yıl önce futbolu bırakmıştı.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılacak olan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, kamp çalışmaları ile ilgili olarak, “Şu an itibariyle yılbaşından sonrasında da burası gözüküyor. İnanılmaz bir masraf oluyor. Bursaspor için büyük rakam. Buradaki tesislerimiz oldukça iyi. Yeter ki hava şartları zorlamasın bizi. Hazırlıklarımızı burada sürdüreceğiz gibi duruyor. Şartlar onu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Özer Hurmacı için kolay olmayacak”

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ‘Özer Hurmacı geliyor mu, takımda olacak mı?’ sorusuna şu cevabı verdi: “Özer Hurmacı geçmişte bizde oynayan kardeşimiz. Bize faydası olacaksa neden olmasın? dedik. Bugün yarın gelecektir. Yöneticilerle görüşüyor. Sahada göreceğiz. Fiziksel kalitesi iyiyse neden olmasın? Uzun süredir oynamıyor. Zor olacaktır onun için. Saha orada, Özer orada. O kendisi belirleyecek. Sahada çalışır, uğraşırsa gerekli formayı verir ve katkı sağlar. Önemli olan o katkıyı sağlayabilecek mi? 1,5 sene sonra kolay değil. Olmayacak bir şey değil.”

“CAS’a ara buluculuk teklifinde bulunuldu”

İsmail Ertekin, transfer tahtası ile ilgili olarak şunları söyledi: “Transfer tahtasının açılacağını net olarak söylemek mümkün değil. CAS’a ara buluculuk teklifinde bulunuldu. Olumlu cevap verilirse gerekli çalışmaları yapmış bulunmaktayız. Elimizde liste var. Hemen transfere girebiliriz. Aksi halde mevcut kadromuzla çalışmalarımız sürecek.” Tecrübeli teknik adam ayrıca hazırlık maçları ile ilgili olarak yöneltilen soruya, “Hazırlık maçları ile ilgili çalışıyoruz. Arayıştayız. Bu bölgedeki takımlarla bağlantılar kuracağız. Bu hafta içi tamamlarız” cevabını verdi.

“Bazı gerçekleri görmek zorundayız”

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, samimi itiraflarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, “Küme düşme hattındayız. Bazı gerçekleri görmek zorundayız. Bu takım ligde kalacak mı? Kalacak. Şüphem yok. Ama biz her maçı kazanabilecek veya her maçı kaybedecek potansiyelimiz var. Yapacağımız tek iş var, transfer yapamayacaksak bu oyuncularımızın en yüksek performanslarını sağlamak için o çalışmaları yapmak. Eğer transfer yapacaksak da o oyuncuları almak. Bizim elimizdeki kadro ile esas meselemiz, geçen yıldan kalan oyuncularımızın performansını üste çekmemiz gerekiyor. Böylelikle pek sorunumuz kalmaz. Ama bu tür oyuncular kolay forma girmiyorlar. İşimiz kolay değil. Onları yukarı çekmeye çalışıyoruz. Fiziksel olarak da iyi duruma gelirlerse bu takıma çok büyük katkı sağlarlar” ifadelerini kullandı.

“Çağatay Yılmaz oldukça iyi gözüküyor”

Tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin, tekrar A takıma dönen Çağatay Yılmaz’a övgüler yağdırdı. Ertekin, “Çağatay Yılmaz başarılı döndü. Bir kaç gündür idmanlarda. Oldukça iyi gözüküyor. İnşallah böyle devam eder. Hem kendine hem de takıma katkıda bulunur” ifadelerini kullandı. Takım içinde de inanılmaz bir salgının olduğunu belirten İsmail Ertekin, “İnanılmaz bir grip durumu var. Salgın var. Bizde de 4-5 oyuncu bu durumda. Sakatlığı olan bir iki oyuncumuz var. Onlar da düzeldiğinde takıma adapte olup yolumuza devam ederiz” dedi.