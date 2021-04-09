İsmail Çokçalış’ı takım arkadaşları yalnız bırakmadı

Altay maçında sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu anlaşılan Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış için takım arkadaşlarından destek mesajları geldi. Yeşil-beyazlı oyuncular, 21 yaşındaki arkadaşları için, “Daha güçlü döneceğine eminiz” sözünde birleşti.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında oynadığı Altay maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Bursaspor’un genç oyuncusu İsmail Çokçalış için takım arkadaşları geçmiş olsun mesajları yayımladı. Çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 21 yaşındaki oyuncuya farklı takımın taraftarları da duygusal mesajlar paylaştı. Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, “Geçmiş olsun kardeşim. Daha güçlü dönmen dileğiyle” derken, Emirhan Aydoğan, “Kardeşim geçmiş olsun. En kısa sürede, daha güçlü döneceğine eminim” sözleriyle İsmail Çokçalış’ı motive etti. Yeşil-beyazlı takımın bir başka tecrübeli ismi Cüneyt Köz ise, "Daha güçlü döneceksin!!! Geçmiş olsun güzel kalpli kardeşim” mesajı verirken, Batuhan Kör, “Sarım geçmiş olsun kardeşim benim. Daha güçlü döneceksin inşallah” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Bursaspor Kulübü’nün hiçbir resmi kanalında İsmail Çokçalış’la ilgili bir mesaj yayınlanmaması ise tepkiye neden oldu.