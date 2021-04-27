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İsmail Çokçalış, İstanbul’da ameliyat oldu

Bursaspor’un Altay’la oynadığı maçta sakatlanan ve ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilen İsmail Çokçalış, İstanbul’da ameliyat oldu.

Spor 27.04.2021, 17:20
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İsmail Çokçalış, İstanbul’da ameliyat oldu

Bursaspor’un Altay’la oynadığı maçta sakatlanan ve ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilen İsmail Çokçalış, İstanbul’da ameliyat oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un en etkili isimleri arasında yer alan İsmail Çokçalış ameliyat oldu. Altay maçında sakatlanan ve ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilen genç futbolcu, İstanbul’da operasyon geçirdi. Özel bir hastanede gerçekleşen ameliyat sonrası 21 yaşındaki futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İsmail Çokçalış bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı.
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