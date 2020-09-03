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İsmail Akçay Yol Koşusu’nun tanıtım toplantısı düzenlendi

BU YIL 12. KEZ KOŞULACAK GELENEKSEL İSMAİL AKÇAY YOL KOŞUSU'NUN BASIN TOPLANTISI İSMAİL AKÇAY MİLLET KIRAATHANESİNDE DÜZENLENDİ.

Spor 03.09.2020, 17:27
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İsmail Akçay Yol Koşusu’nun tanıtım toplantısı düzenlendi

Bu yıl 12. kez koşulacak geleneksel İsmail Akçay Yol Koşusu’nun basın toplantısı İsmail Akçay Millet Kıraathanesinde düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Balıkesir Altıyeylül Belediyesi’nin efsane atlet İsmail Akçay adına düzenlediği geleneksel ’İsmail Akçay 12. Yol Koşusu’nun basın toplantısı bu yıl pandemi nedeniyle İsmail Akçay Millet Kıraathanesinde gerçekleşti. Organizasyon tanıtım ve basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İsmail Akçay katıldı.

1968 Meksika Olimpiyatları’nda maraton dalında 4. olan İsmail Akçay adına 12.’si 6 Eylül Pazar günü düzenlenecek yarışma ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgileri ise Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Bu yıl 12.si düzenlenen yol koşusuna 7 si yabancı olmak üzere 380 sporcu kayıt yaptırırken 75 kadın 305 erkek sporcu mücadele edecek. 6 Eylül Pazar günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek yol koşusunda dereceye giren toplam 68 sporcuya 55 bin TL ödül dağıtılacak. Pandemi nedeniyle önlemlerinde alınacağı koşuda sporcular gruplar halinde start verecek öte yandan ilk 100 metrede atletler maske ile koşacak.

Toplantıda açıklamalarda bulunun Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı pandemi kapsamında gerekli önlemleri alarak gerçekleştirecek olan İsmail Akçay Yol Koşusu’na 380 sporcunun kayıt yaptırdığını belirtirken sporcuların gruplar halinde start alacağını ve ilk 100 metrede maske ile koşulacağını söyledi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Biz İsmail Akçay Koşusu ile ilgili basın toplantılarımızı bilindiği üzere İstanbul’da gerçekleştiriyorduk. Pandemi süreci nedeniyle bu toplantıyı burada yapmaya karar verdik. Federasyon başkanımız da yoğun programına rağmen bizleri kırmayıp geldi. Ülkemizde yaşayan çocuklarımıza gençlerimize örnek olmasını istediğimiz isimleri yaşatmak istiyoruz. Ben her zaman söylüyorum gençlerimize sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır. Çünkü Türkiye olarak biz Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkelere arasındayız. 12-24 yaş arası bireyler nüfusumuzun % 30’unu oluşturuyor. Dolayısıyla biz gençlerimizin daha çok örnek alabileceği gençlerimize rol model olabilecek gurur kaynaklarımızı yaşatmak istiyoruz. Onun için bu sene İsmail Akçay Yol Koşusunun 12.sini düzenliyoruz. Altıeylül Belediyesi olarakta 7.sini federasyonumuz ile beraber düzenlemiş oluyoruz. Bu sene tabi pandemi sürecinden dolayı bazı tereddütler ve çekinceler oldu. Vali beyle bunları istişare ettik. Sayın Valimiz bu tereddütleri gidermek kaydıyla koşunun düzenlenmesinin uygun olduğunu belirterek bizim önümüzü açmış oldular. Bu sene tabi geçen seneki gibi yoğun bir katılım planlamıyoruz. Bir taraftan gençlerimize sporu özendirmek bir taraftan da İsmail Akçay Koşusunu sekteye uğratmamak adına bir bu koşuyu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sene genel klasmanda ilk 6’ya giren kadın ve erkek sporcular ile erkeklerde 9 kadınlarda 9 yaş kategorisinde başarı elde eden 68 sporcuyu ödüllendireceğiz. Dağıtılacak olan ödül tutarı yaklaşık 55 bin TL. bu yıl yarışmamıza katılımın Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında 400 sporcu ile sınırlandırdık. An itibariyle 373 Türk atlet 7 yabancı atlet olmak üzere 380 sporcu kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıran sporcuların 75’i kadın 305’i erkektir. 2014 yılında 145’ken katılım 2015’te 272, 2016’da 280, 2017’de 392, 2018’de 550, 2019’da 478 atletimiz yarışmaya katılım göstermiştir. Bu sene de inşallah kazasız belasız bir şekilde ve pandemiye rağmen yoğun katılımla bir İsmail Akçay Yol Koşusunu inşallah hep birlikte tamamlayacağız”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ise Federasyon olarak yaşayan efsane İsmail Akçay’a verdikleri önemi dile getirerek bu yıl ki koşu için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Çintimar, koşuyla ilgili şunları söyledi: “İsmail Akçay bu ülkenin en önemli atletizm değerlerinden birisidir. Biz de bizde bu değerimizi yaşarken, onunla birlikte anmak, yaşarken onunla birlikte gençlere örnek olabilmesini, örnek olarak tanıtabilmeyi ve bunu da kendisinin görmesini sağlamak adına bu organizasyon başlatılmış. Bizde devam ettirmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz.

Pandemi süreci nedeniyle her kategoride yarışmalar yapılmayacak. Devletimizi, Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlar çerçevesinde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü olmasına rağmen biz bunu biraz daha genişleterek 18 yaş altı ve 59 yaş üstündeki kategorileri bu yarışma içine alınmamasını ortak bir karar aldık. 9 kategoride bayan ve erkek olarak bu yarışmalar yapılacak.

Yarışmaların start noktasında herkes aynı anda çıkış almayacak. Aralıklarla çıkış verilecek. Cipli sistemle koşulduğu için aralıklar 15-20 kişi çıkacak bir 30 saniye sonra diğer 15-20 kişi çıkacak. Bu şekilde bir start sistemi ile en azından insanların birbirine mesafe olarak arayı koyabilmek ve çıkış alanındaki bütün sporcular yarışmaya başlamadan önce çıkış alanına gelinceye kadar ve çıkıştan itibaren ilk 100 metreyi maske ile koşması noktasında ciddi bir telkinimiz var. Onu da inşallah uygulayacağız. Koşan adam mesafe anlamında birbirine 1 metreden fazla yaklaşamaz ama buna rağmen biz risk olmasın diye tedbirlerimizi uygulayacağız.

Yine herkesin maske ve dezenfektan konusunda hiç kimseye tolerans tanımayacağız. Hem organizasyon içindeki ekibimiz hem de belediyeler gerekli çalışmaları yaptı. Bizde Türkiye Atletizm Federasyonu olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz.

Biz Atletizm Federasyonu olarak hem 1. Lig’imizi hem 2. Lig’imizi hem Süper Lig’imizi geçen hafta yapıp tamamladık. Bu haftada genç ve büyükler milli takım seçmelerini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Dün gençleri tamamladık yarın ve öbür günde büyükleri seçerek hem Türkiye’deki Gençler Balkan Şampiyonasında hem önümüzdeki ay içerisinde Romanya’da yapılacak Balkan Şampiyonasında yine atletizm milli takımlarımız ülkemizi temsil edecek” dedi.

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