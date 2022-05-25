İskenderunspor TFF 2. Lig’de

TFF 3. Lig Play-off finalinde Iğdır FK’yı seri penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup eden İskenderunspor TFF 2. Lig’e yükseldi.

TFF 3. Lig Play-off finalinde İskenderunspor ile Iğdır FK, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadele seri penaltı atışlarıyla devam etti. Penaltı atışları sonucunda rakibini 7-6 mağlup eden İskenderunspor gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Maçın ardından Hatay ekibi için kupa seremonisi düzenlendi. İskenderunsporlu futbolcular, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.