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İskenderun FK Sportif Direktörü Kanat: "Güzel günler bizi bekliyor"

MİSLİ.COM 3. LİGİ 2. GRUBUNDA MÜCADELE EDEN İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ SPORTİF DİREKTÖRÜ GÜNEY KANAT.

Spor 09.11.2020, 13:25
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İskenderun FK Sportif Direktörü Kanat: "Güzel günler bizi bekliyor"

Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden İskenderun Futbol Kulübü’nde Sportif Direktör Güney Kanat, Ağrı Spor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, takımı güzel günlerin beklediğini söyledi.

Hafta sonu oynanan Ağrı 1970 Spor karşılaşmasını değerlendiren Sportif Direktör Kanat, "Ağrı 1970 Spor maçına 3’ü korona virüs hastası, 4’ü de prosedür nedeniyle 7 futbolcumuza kadroda yer veremedik. Bunlarla birlikte 2 futbolcumuzu da sakat sakat oynattık ve 1 kaleci ile mücadele ettik. Ağrı Spor karşısında aldığımız yenilgiden dolayı üzüntülüyüz. Lig uzun bir maratondur. Turuncu-mavili camiamızla birlikte daha güzel günlere kavuşacağız. Güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Tüm maçlarını deplasmanda oynadıklarını vurgulayan Kanat, "Tüm gayretlerimize rağmen Futbol Federasyonu’ndan izin alarak maçlarımızı sahamızda oynayamadık. Tüm maçlarımızı deplasmanda oynamak zorunda kaldık. Diğer takımlar olduğu gibi bizler de bir an evvel sahamızda oynamayı arzu ediyoruz. Bu sözümüzün de arkasındayız. Turuncu-mavili camiamızdan biraz sabır beklemekteyiz" diye konuştu.

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