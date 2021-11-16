banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı

İşitme engelliler seslerini sporla duyuracak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, 7 Kasım'da yapılan olağan genel kurulda bir demokrasi şöleni ile seçildiklerini belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon işitme engelli birey var. Hepsinin sesi olacağız." dedi.

Spor 16.11.2021, 12:28
İşitme engelliler seslerini sporla duyuracak

ANKARA(AA) - AA muhabirine yeni dönem ve yapacağı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kerim Vural, Türkiye'nin en başarılı federasyonları arasında yer aldıklarını ancak sportif başarılarının çok bilinmediğini söyledi.

Kerim Vural, yeni dönemde seslerini duyurmak için çeşitli çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Federasyonda 10 yıllık bir geçmişim var. Şartlar bizim aday olmamızı gerektirdi. İşitme engelli 8 yönetim kurulu üyemizin desteğiyle aday olduk ve seçildik. Yakup Ümit Kihtir eski başkanımızda yeni yönetimimizde yer alıyor. Birlik beraberlik içerisinde hep birlikte işitme engelli çocuklarımıza ses olmak için çalışacağız." diye konuştu.

İşitme Engelliler Spor Federasyonunun en başarılı federasyon olduğunu iddia eden Vural, şunları kaydetti:

"Çünkü bu federasyonda olimpiyat şampiyonu olmuş futbol takımı var, voleybol ve hentbol takımları var. Güreş, karate, tekvando başta olmak üzere hemen hemen her branşta uluslararası başarılarımız var. Bütün bu başarılara rağmen ülke kamuoyunda çok bilinmiyor. Başarılarımızı duyurmak için ciddi çalışmalarımız olacak. Federasyonumuz bünyesinde 12 bine yakın lisanslı sporcumuz ve 700'ün üzerinde kulübümüz var. Kendimizi duyuracağız. Yoksa evlerindeki işitme engelli çocuklarımızı spora katamayız. Bu tanıtımı yapabilirsek yüzlerce çocuğumuza dokunup hayatını değiştirebiliriz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."

"Hedefimiz yetenekli çocukları tespit edip spora kazandırmak"

Kerim Vural, resmi olmamakla birlikte Türkiye'de 3.5 milyon kadar işitme engelli bireyin yaşadığına dikkati çekerek, "Bunların içinde yetenekli çocukları tespit edip spora kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Sporcuların ödül alması konusunda sorunlar olduğunu ve yeni dönemde bunu çözeceklerini anlatan Vural, "Paralimpik komiteye bağlı olanlar bizden daha az ülkeyle yarışıyor. Buna karşın başarılı olduklarında bizden çok daha fazla ödül alıyor. Neden böyle? En azından onların seviyesine gelmeliyiz. Sporcularımızın bu yönde bir talepleri var. İnşallah bunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İşitme engelli bireyin anadili işaret dili"

Kerim Vural, sadece sporu temsil eden bir pozisyonda olmadıklarını ve yeni dönemde işitme engelli bireylerin sosyal sorunlarına da odaklanacaklarını söyledi.

İşitme engelli bireylerin sorunlarını çözmek için birçok kurumla iş birliği yapmayı planladıklarını anlatan Vural, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece sporu temsilen bir pozisyonda değiliz. İşitme engelli bireylerimizin sosyal sorunları, işsizlik sorunları gibi diğer konularla da ilgili olacağız. Çözmemiz gereken meselelerimiz var. Bu anlamda paydaşların, STK ve ilgili kamu kurumlarının da iş birliğine ihtiyacımız var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve RTÜK gibi kurumlarla daha sık görüşmeyi planlıyoruz. Diğer yandan bir dil mevzumuz var. İşitme engelli bireyin anadili işaret dili. Televizyonlarda sağ altta yer alan işaret dili tercümesinin yaygınlaşması gerek. Bu sadece sporda değil haberde de hayatın diğer alanlarında da olmalı. İlgili kurumların desteğini bekliyoruz. Avrupa'da bazı ülkelerde 24 saat işaret diliyle yayın yapan kanallar var. Bu konuyu da çok önemsiyoruz."

#spor
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6