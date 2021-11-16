İşitme engelliler seslerini sporla duyuracak

ANKARA(AA) - AA muhabirine yeni dönem ve yapacağı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kerim Vural, Türkiye'nin en başarılı federasyonları arasında yer aldıklarını ancak sportif başarılarının çok bilinmediğini söyledi.

Kerim Vural, yeni dönemde seslerini duyurmak için çeşitli çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Federasyonda 10 yıllık bir geçmişim var. Şartlar bizim aday olmamızı gerektirdi. İşitme engelli 8 yönetim kurulu üyemizin desteğiyle aday olduk ve seçildik. Yakup Ümit Kihtir eski başkanımızda yeni yönetimimizde yer alıyor. Birlik beraberlik içerisinde hep birlikte işitme engelli çocuklarımıza ses olmak için çalışacağız." diye konuştu.

İşitme Engelliler Spor Federasyonunun en başarılı federasyon olduğunu iddia eden Vural, şunları kaydetti:

"Çünkü bu federasyonda olimpiyat şampiyonu olmuş futbol takımı var, voleybol ve hentbol takımları var. Güreş, karate, tekvando başta olmak üzere hemen hemen her branşta uluslararası başarılarımız var. Bütün bu başarılara rağmen ülke kamuoyunda çok bilinmiyor. Başarılarımızı duyurmak için ciddi çalışmalarımız olacak. Federasyonumuz bünyesinde 12 bine yakın lisanslı sporcumuz ve 700'ün üzerinde kulübümüz var. Kendimizi duyuracağız. Yoksa evlerindeki işitme engelli çocuklarımızı spora katamayız. Bu tanıtımı yapabilirsek yüzlerce çocuğumuza dokunup hayatını değiştirebiliriz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."

"Hedefimiz yetenekli çocukları tespit edip spora kazandırmak"

Kerim Vural, resmi olmamakla birlikte Türkiye'de 3.5 milyon kadar işitme engelli bireyin yaşadığına dikkati çekerek, "Bunların içinde yetenekli çocukları tespit edip spora kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Sporcuların ödül alması konusunda sorunlar olduğunu ve yeni dönemde bunu çözeceklerini anlatan Vural, "Paralimpik komiteye bağlı olanlar bizden daha az ülkeyle yarışıyor. Buna karşın başarılı olduklarında bizden çok daha fazla ödül alıyor. Neden böyle? En azından onların seviyesine gelmeliyiz. Sporcularımızın bu yönde bir talepleri var. İnşallah bunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İşitme engelli bireyin anadili işaret dili"

Kerim Vural, sadece sporu temsil eden bir pozisyonda olmadıklarını ve yeni dönemde işitme engelli bireylerin sosyal sorunlarına da odaklanacaklarını söyledi.

İşitme engelli bireylerin sorunlarını çözmek için birçok kurumla iş birliği yapmayı planladıklarını anlatan Vural, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece sporu temsilen bir pozisyonda değiliz. İşitme engelli bireylerimizin sosyal sorunları, işsizlik sorunları gibi diğer konularla da ilgili olacağız. Çözmemiz gereken meselelerimiz var. Bu anlamda paydaşların, STK ve ilgili kamu kurumlarının da iş birliğine ihtiyacımız var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve RTÜK gibi kurumlarla daha sık görüşmeyi planlıyoruz. Diğer yandan bir dil mevzumuz var. İşitme engelli bireyin anadili işaret dili. Televizyonlarda sağ altta yer alan işaret dili tercümesinin yaygınlaşması gerek. Bu sadece sporda değil haberde de hayatın diğer alanlarında da olmalı. İlgili kurumların desteğini bekliyoruz. Avrupa'da bazı ülkelerde 24 saat işaret diliyle yayın yapan kanallar var. Bu konuyu da çok önemsiyoruz."